الخميس 3 أبريل 2025

أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يوم الخميس 03 أبريل، برنامجا للتطور "ÉMERGENCE"، من أجل مواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات.

وأوضح بلاغ للهيئة أن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز التبادل وتحفيز الإبداع والترويج لرؤية مشتركة، يرتكز على مقاربة تشاركية تعبئ مختلف الفاعلين في السوق حول تفكير استراتيجي وعملياتي.

وأضاف أن البرنامج يسعى أيضا إلى إبراز حالات استخدام مبتكرة وذات أثر فعلي على تطوير القطاع.

وسيتم إغناء النقاش من خلال سلسلة من الورشات ستنظم ابتداء من 7 أبريل إلى 30 ماي 2025، ستعرف مشاركة خبراء دوليين، وسيتم خلالها تحليل آثار تجارب واقعية، وذلك من أجل توفير إطار منهجي للفاعلين في القطاع للتفكير، بدعم من كفاءات تكنولوجية ستساهم في نمذجة حالات الاستخدام في شكل نماذج أولية مبسطة .

ويساهم برنامج التطور "ÉMERGENCE"، عبر تشجيع الحوار بين الخبراء والفاعلين في القطاع، في تعزيز أوجه التكامل وبناء تفكير جماعي بشأن التحديات والفرص المرتبطة بالابتكار التكنولوجي. كما يأتي هذا البرنامج في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى مرافقة تحولات السوق.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التزامها بالإشراف الاستباقي، عبر مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، وضمان تحقيق توازن عادل بين الابتكار والتنافسية وحماية المؤمن لهم.

يشار إلى أن خلية الابتكار والتكنولوجيا التأمينية التي أحدثتها الهيئة في يناير 2023، تشرف على برنامج التطور "ÉMERGENCE". وتعكس هذه الخلية التزام الهيئة بتحديث قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المغرب. كما أن إحداثها جاء استجابة للحاجة إلى استباق التطورات التي يشهدها السوق، المتأثرة بقوة بطفرة التقنيات الرقمية وتأثيرها على النماذج الاقتصادية وكذا تطلعات المستهلكين.

(ومع: 03 أبريل 2025)