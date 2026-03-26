أعلن المركز الأورو-متوسطي للابتكار التابع للجامعة الأورو-متوسطية بفاس عن إطلاق برنامج "AgreenTech"، الموجه للطلبة والشركات الناشئة الحاملة لمشاريع مبتكرة ومستدامة في المجال الفلاحي.

وفي هذا الإطار، تم فتح باب الترشيح لاختيار 10 مشاريع من داخل المنظومة الجامعية بجهة فاس-مكناس، للاستفادة من برنامج مخصص لمرحلة بلورة الأفكار وما قبل الاحتضان، بهدف تطوير حلول عملية لمواجهة التحديات الفلاحية والبيئية.

وينجز هذا البرنامج بدعم من تمويلكم عبر صندوق "InnovInvest"، وبشراكة مع "BlueSpace" التابعة لبنك إفريقيا، ويستهدف الطلبة والدكاترة والباحثين والخريجين الشباب ورواد الأعمال المنتمين لمؤسسات جامعية بالجهة.

وتشمل مجالات المشاريع المرشحة، على الخصوص، التكنولوجيا الفلاحية، والتكنولوجيا الخضراء، وتدبير الموارد المائية، والاقتصاد الدائري، وتثمين الموارد، إضافة إلى الحلول التكنولوجية الموجهة لخدمة الفلاحة والبيئة.

وسيستفيد حاملو المشاريع المنتقاة من مواكبة متكاملة تشمل تأطير الأفكار، وتحديد القيمة المضافة، والتحقق من حاجيات السوق، وتطوير نماذج الأعمال، إلى جانب التوجيه والتدريب وورشات العمل، بما يمكنهم من الاندماج في منظومة دينامية للابتكار.

ويعد مركز الابتكار الأورو-متوسطي حاضنة تابعة للجامعة الأورو-متوسطية بفاس، تعنى بدعم ريادة الأعمال والابتكار والبحث التطبيقي، من خلال مواكبة حاملي المشاريع إلى غاية إحداث مقاولات ذات أثر.

ومن خلال برامجه في بلورة الأفكار والاحتضان والتسريع، يوفر المركز منظومة متكاملة تجمع بين التأطير والتكوين والمواكبة الفردية، إضافة إلى الولوج لشبكة واسعة من الشركاء.

وحسب الجامعة الأورو-متوسطية بفاس، يرسخ المركز موقعه كرافعة أساسية للابتكار الجهوي وفاعل محوري في تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة على الصعيدين الوطني والمتوسطي.

