الأربعاء 26 مارس 2025

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركة "هواوي المغرب"، الثلاثاء 25 مارس بالرباط، برنامج "DigiSchool 2025" الذي يهدف إلى تعزيز إدماج التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم.

وذكر بلاغ مشترك أنه بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من البرنامج خلال سنة 2024، والتي شهدت تكوين المئات من الأستاذات والأساتذة والتلميذات والتلاميذ، حول الوسائل الرقمية المتقدمة، فإن هذه النسخة الجديدة من البرنامج تسعى إلى تسريع وتيرة هذه الدينامية وتوسيع نطاق تأثيرها.

ويتضمن هذا البرنامج تكوين 1.800 أستاذة وأستاذ في مجال استخدام التكنولوجيات الصاعدة من أجل تزويدهم بالمهارات اللازمة لإدماج هذه الوسائل في العملية التعليمية. وبالموازاة مع ذلك، سيشارك 36 ألف تلميذة وتلميذ، بشكل مباشر، في أندية "DigiSchool"، بما مجموعه 248 مؤسسة تعليمية موزعة على جهات المملكة الـ 12، حيث ستوفر هذه الأندية للتلاميذ فرصة التعرف على تكنولوجيات مبتكرة مثل البرمجة والروبوتيك والواقع المعزز، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم الحياتية.

وإلى جانب هذه التكوينات، سيتم تنظيم عدة تظاهرات تنافسية طيلة الموسم الدراسي لتشجيع مشاركة التلاميذ والأساتذة، ومكافأة الابتكار والتجديد، من بينها معارض تكنولوجية ومسابقات "Hackathons وBootcamps"، التي ستشكل محطات أساسية ضمن البرنامج، بهدف تحفيز الإبداع وتعزيز التعاون بين المدارس، مع مكافأة أفضل المشاريع المبتكرة من خلال منحها فرصا أكبر للتعريف بها ودعمها بغية تطويرها في المستقبل.

وبهذه المناسبة، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن هذا المشروع يساهم في تحقيق أهداف المغرب الطموحة في مجال التعليم والاندماج الرقمي للجميع، حيث يطور من مهارات الأستاذات والأساتذة في المجال الرقمي، كما يمكن من تعزيز المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية، مما يرفع حس الابتكار والمهارات الرقمية لديهم.

وأشار إلى أن هذا البرنامج ينسجم مع أهداف والتزامات خارطة الطريق 2022-2026، "من أجل مدرسة عمومية للجميع"، في شقها المتعلق بتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.

من جهته، أكد المدير العام لشركة "هواوي المغرب"، ديفيد لي، على التزام الشركة المستمر بالابتكار والتعاون، مسجلا أن إطلاق برنامج "DigiSchool 2025" يعد ثمرة لالتقاء رؤى الشركاء، ويركز على أهمية تعزيز المهارات الرقمية وترسيخ شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وهي رافعة أساسية لتحفيز منظومة رقمية قوية قادرة على ضمان تعليم رقمي ذي جودة وشامل للجميع.

وسيتم تنفيذ برنامج "DigiSchool 2025" على عدة مراحل، بدءا بورشات تكوينية أولية للأساتذة والتلاميذ، تليها مواكبة عن بعد لأندية "DigiSchool"، مع العمل على التعزيز التدريجي للبرنامج، تماشيا مع المجهودات المبذولة لتحديث المنظومة التعليمية المغربية.

ويهدف المشروع إلى إعداد جيل من التلاميذ والأساتذة القادرين على الاندماج في بيئة تعليمية تتجه نحو الرقمنة بشكل متزايد.

واعتمادا على خبرتها التكنولوجية، تؤكد شركة "هواوي المغرب" على التزامها بالاستثمار في التكوين والتميز، عبر مواصلة استراتيجيتها الرامية إلى تنمية المهارات المحلية ودعم السياسات العمومية في مجال التعليم.

ومن خلال نهجه الشامل ومواكبة الأساتذة والتلاميذ، يسعى البرنامج إلى المساهمة في إرساء منظومة تعليمية مبتكرة تستجيب لتحديات التعليم الرقمي في المستقبل.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركة "هواوي المغرب" تؤكدان عزمهما على خلق أثر قوي ومستدام على المنظومة التربوية من خلال الابتكار والتعاون، عبر هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعكس هذه المبادرة حرص الطرفين على المساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الطموحة للمغرب في مجال التكوين والإدماج الرقمي للجميع.

(ومع: 26 مارس 2025)