الاثنين 19 ماي 2025

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن إطلاق تطبيق "جواز" على منصتي Android و iOS، وهو خدمة رقمية جديدة لتسهيل تنقلات زبناء “جواز” على شبكة الطرق السيارة.

وأوضح بلاغ للشركة، أنه تم تصميم هذا التطبيق الجديد، الموجه إلى مستعملي “جواز”، بهدف تبسيط مختلف الخدمات المتعلقة ب”جواز”، مثل التعبئة، والاطلاع على الرصيد وعلى بيانات المرور عبر محطات الأداء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “بواجهة مبسطة وسهلة الاستخدام، يقدم تطبيق “جواز” مزايا عديدة منها: تعبئة سريعة في بضع ثوان فقط، وتعبئة عدة أجهزة جواز (Recharge Panier) دفعة واحدة، والاطلاع على فواتير التعبئة وتحميلها لتتبع عملي وبكل شفافية”.

ومن بين هذه المزايا أيضا الاطلاع على الرصيد بكل استقلالية لتفادي حالات نفاذ الرصيد عند المرور عبر محطات الأداء، والاطلاع على بيانات المرور عبر محطات الأداء وتحميلها لمستعملي الطريق السيار الراغبين في الحصول على مستندات إثباتية لتنقلاتهم.

ويندرج هذا التطبيق في إطار استراتيجية تنويع قنوات البيع والتعبئة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ليكمل بذلك القنوات المادية (وكالات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ووكالات القرب ومتاجر باحات الخدمات)، والقنوات الرقمية ( التطبيقات البنكية والموقع الالكتروني).

ووفقا للمصدر ذاته، تمكن هذه المقاربة الشاملة من تعزيز الولوج لخدمات “جواز”، وذلك بتوفير مجموعة كاملة من الحلول المناسبة لكل فئة من مستعملي الطريق السيار.

وأشار إلى أن وسيلة الأداء عن بعد “جواز” هي الحل الوحيد القادر على استيعاب حركة مرور عالية، خاصة في فترات الذروة. فمع قدرة استيعاب تفوق 8 مرات ما توفره ممرات الأداء النقدي، تمكن ممرات “جواز” مستعملي الطريق السيار من المرور عبر محطات الأداء دون توقف، وبكل سلامة وانسيابية.

ومن خلال إطلاق تطبيق “جواز”، تجدد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التزامها بتقديم خدمة عمومية ذات جودة وفقا للمعايير الدولية، وبضمان تجربة سفر آمنة وممتعة على شبكة الطرق السيارة الوطنية.

(ومع: 19 ماي 2025)

