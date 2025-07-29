إطلاق مشروع المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. نقطة انطلاق لتحسين العرض الصحي وتجويد استغلال الموارد

الثلاثاء 29 يوليو 2025

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الاثنين 28 يوليوز بطنجة، أن المجموعات الصحية الترابية ستمكن بشكل كبير من تحسين العرض الصحي وجودة الخدمات المقدمة، فضلا عن تجويد استغلال الموارد المتاحة.

وأبرز الوزير، في تصريح للصحافة على هامش أول اجتماع لمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أهمية هذا الاجتماع، الذي يجسد الانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى التفعيل الملموس لإصلاح المنظومة الصحية، من خلال اعتماد بنية جديدة وحكامة ترابية جديدة، تسمح بتجميع كافة البنيات الصحية التحتية بالجهة ضمن هيكل موحد.

وأوضح السيد التهراوي أن هذا النموذج الجديد في الحكامة سيمكن من تحسين العرض الصحي بشكل ملموس، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتجويد استخدام كافة الموارد المتاحة، مشيرا إلى أن المجموعة الصحية الترابية ستعمل أيضا على إدماج المراكز الصحية من المستوى الأول ضمن هذه الحكامة الجديدة، بما يضمن تدبيرا مندمجا لمسار العلاج على مستوى الجهة بكاملها.

في هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية اختيار جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كمنطقة نموذجية لإطلاق هذه المجموعات الصحية الترابية، بالنظر إلى التفاوتات القائمة في العرض الصحي بها، وهو ما سيساعد على تطوير النموذج المثالي الذي يمكن تعميمه لاحقا على باقي تراب المملكة.

وقال السيد التهراوي إن "هذه المرحلة مهمة جدا، لأننا بصدد تفعيل إصلاح المنظومة الصحية والاستجابة إلى الحاجات المعبر عنها، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى القيام بإصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، من أجل تحسين جودة العرض العلاجي وضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة جميع المواطنين".

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد مكن هذا الاجتماع من مناقشة الأسس التنظيمية للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتدارس برنامج عملها خلال السنوات القادمة.

كما تم خلال الاجتماع المصادقة على المشاريع التنظيمية والمالية المتعلقة بها، وعلى رأسها برنامج العمل وميزانية سنة 2025، ومشروع الهيكل التنظيمي للمجموعة.

وعرف هذا اللقاء حضور كل من السادة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والمندوب السامي للتخطيط، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وأعضاء مجلس إدارة المجموعة.

(ومع: 29 يوليوز 2025)

