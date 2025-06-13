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Lancement du programme de réhabilitation pour les jeunes détenus

أعطى مركز مصالحة، أمس الخميس بالسجن المحلي سلا، انطلاقة البرنامج التأهيلي الخاص بالسجناء اليافعين (أقل من 20 سنة) المدانين بموجب قانون الإرهاب.
وأوضح بلاغ للمركز أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لإستراتيجيته المتعددة الأبعاد والهادفة إلى تعزيز ثقافة التسامح ومحاربة مختلف مظاهر التطرف العنيف عند هذه الفئة من السجناء وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
وأبرز المصدر ذاته أنه سيستفيد من هذا البرنامج 19 نزيلا معتقلا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إذ يشرف عليه خبراء متخصصون من الرابطة المحمدية للعلماء وخبراء من مركز مصالحة، بإشراف مباشر من أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ورئيس مركز مصالحة، وذلك من خلال محورين أساسيين فكري ديني، ومواكبة نفسية متخصصة، إضافة إلى لقاءات مع أسر السجناء المستفيدين قصد إشراكهم في إعادة تأهيل أبنائهم.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج، الذي أعطى انطلاقته الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، سيستمر لمدة 5 أشهر.
وبالمناسبة، ألقى أحمد عبادي محاضرة تطرق خلالها إلى مجموعة من القضايا "كآيات استخلاف الإنسان في الأرض، والدعوة إلى طلب العلم والحياة في سبيل الله لا الموت في سبيل الله ما لم تكن هناك ضرورة لحماية النفس والأوطان، وهو ما تجاوب معه السجناء المشاركون بطريقة إيجابية ورغبة جامحة لمواصلة هذا الورش المتميز والفريد من نوعه".

ومع: 13 يونيو 2025
 

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