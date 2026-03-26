أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة، عن فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن عملية الدعم هذه تشمل مجالات الإنتاج الموسيقي والغنائي، وترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي، والمشاركة في المهرجانات الموسيقية الدولية، والإقامات الفنية، والفنون الاستعراضية والكوريغرافية.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الترشيح تتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلبات (http://daam.minculture.gov.ma) وذلك من 24 مارس الجاري إلى غاية 13 أبريل المقبل قبل الساعة الرابعة والنصف مساء.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على كبسولات توضيحية تشرح مختلف مراحل وإجراءات الاستفادة من الدعم، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

(ومع: 24 مارس 2026)

