إعلان عن استكمال دراسة طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية المودعة إلى غاية 31 دجنبر 2025

أنهت لجنة البطاقة الفنية دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية المودعة إلى غاية 31 دجنبر 2025.

وأعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، في بلاغ، أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماؤهم ضمن اللائحة الأولى التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم، وذلك ابتداء من 27 مارس 2026.

ويمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: https://mjcc.gov.ma

كما أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن اللائحة الثانية للمعنيين نهاية أبريل المقبل، مذكرة كافة الراغبين في الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية بأن فترة إيداع الملفات مفتوحة طيلة السنة.

(ومع: 19 مارس 2026)

آخر الأخبار

مدفع رمضان.. تقليد عريق من التراث الثقافي المغربي يُعلن موعد الإفطار ويُبشّر بالعيد

مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا

سد آيت زيات: منشأة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة بجهة مراكش-آسفي

تخصيص أزيد من 14 مليون درهم لحماية مدينة فاس من فيضانات وادي عين السمن

تعاونيات التمور في درعة – تافيلالت : رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية وتعزيز المنتجات المحلية وخلق فرص الشغل

