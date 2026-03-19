إعلان عن استكمال دراسة طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية المودعة إلى غاية 31 دجنبر 2025

الخميس 19 مارس 2026

أنهت لجنة البطاقة الفنية دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية المودعة إلى غاية 31 دجنبر 2025.

وأعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، في بلاغ، أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماؤهم ضمن اللائحة الأولى التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم، وذلك ابتداء من 27 مارس 2026.

ويمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: https://mjcc.gov.ma

كما أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن اللائحة الثانية للمعنيين نهاية أبريل المقبل، مذكرة كافة الراغبين في الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية بأن فترة إيداع الملفات مفتوحة طيلة السنة.

