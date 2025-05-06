الثلاثاء 6 ماي 2025

شهد جناح المغرب في معرض باريس، حيث تحل المملكة ضيف شرف، إقبالا كبيرا خلال الأسبوع الأول من هذه التظاهرة الكبرى المخصصة للتسوق والترفيه.

ومنذ افتتاحه يوم الأربعاء الماضي، استقطب الجناح الوطني، الذي تشرف على تنظيمه دار الصانع ويمتد على مساحة تقارب 400 متر مربع، أعدادا غفيرة من الزوار، بفضل ما يقدمه من تنوع في الصناعة التقليدية التي تمثل مختلف جهات المملكة. فمن فن القفطان إلى الزليج، مرورا بحرف الزربية، و النقش على الخشب والجص، يجسد كل منتج معروض مهارة فريدة متجذرة في الموروث الثقافي والتاريخي المغربي.

وحسب المنظمين، يعد جناح المغرب من بين الأروقة الأكثر استقطابا للزوار في دورة هذه السنة من معرض باريس.

وقد حظي الجناح بزيارة عدد من الشخصيات الفرنسية، من ضمنهم عمدة باريس، آن هيدالغو، إلى جانب منتخبين ومسؤولين محليين، فضلا عن العديد من السياح وأفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا.

ويضم الجناح ممثلين عن مختلف شعب الصناعة التقليدية المغربية، من الزربية، والجلد، واللباس التقليدي، والنقش على المعادن، والمجوهرات، ومستحضرات التجميل، إلى فنون الديكور، ما يتيح للزوار تجربة حسية شاملة تبرز غنى وتنوع المهارات المغربية.

ويتميز الجناح، المزين بألوان العلم الوطني، ببرنامج يومي حافل بالأنشطة الثقافية والفنية التي تسلط الضوء على التراث الحي، وكرم الضيافة، والحرف المتجذرة في الهوية المغربية.

وتضفي عروض الطبخ الحي، التي ينشطها الشيف المغربي الشهير كمال اللعبي، المعروف بلقب "كيمو"، نكهة خاصة على أجواء الجناح، إلى جانب فقرات موسيقية متنوعة من فن "العيطة" و"ناس الغيوان"، وصولا إلى الأغاني الوطنية مثل "نداء الحسن" و"العيون عينيا"، مما أسهم في خلق أجواء احتفالية نالت استحسان الزوار.

كما يتضمن البرنامج ورشات لعرض الحرف اليدوية، وجلسات نقش الحناء، وورشات للخط العربي، إلى جانب الطقس المغربي الأصيل لتحضير وتقديم الشاي المغربي.

ويخصص يوم الجمعة 9 ماي بالكامل للمغرب ضمن فضاء "قرية مواهب إفريقيا" في قلب قصر المعارض "باريس إكسبو – بورت دو فرساي"، حيث ستنظم عروض موسيقية وأزياء، إلى جانب استعراضات حية لمهارات الصناعة التقليدية المغربية.

ويعد معرض باريس من أكبر المعارض التجارية المفتوحة أمام العموم في فرنسا، وينظم سنويا منذ أكثر من 120 سنة، بمشاركة أزيد من 1200 عارض يمثلون حوالي 3500 علامة تجارية، موزعين على ست قاعات، تمتد على مساحة تفوق 100 ألف متر مربع، وعلى مدى 12 يوما.

(ومع: 06 ماي 2025)

