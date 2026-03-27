يشكل تقريب التكوين من الشباب وتقليص الفوارق في الولوج إلى التأهيل المهني، الهدف الذي تسعى إليه القافلة المتنقلة الجديدة للتكوين المهني التي تم إطلاقها، يوم الخميس 26 مارس بتيسة (إقليم تاونات)، بحضور مسؤولي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والسلطات المحلية، وذلك على هامش حفل تسليم الشهادات للخريجين.

ويندرج هذا الحدث، الذي جرى بحضور المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، وعامل إقليم تاونات عبد الكريم الغنامي، إلى جانب فاعلين جهويين وممثلي السلطات المحلية، في إطار استراتيجية الانتشار الترابي وتكافؤ فرص الولوج إلى التكوين التي يعتمدها المكتب، والرامية إلى إرساء نموذج ديناميكي لقوافل متنقلة للتكوين، بهدف تقريب العرض التكويني من الساكنة القروية وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب المستفيدين.

وتتيح القافلة المتنقلة للتكوين، التي انطلقت من تيسة، طاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 75 مقعدا بيداغوجيا، موزعة على خمسة تخصصات تستجيب بشكل دقيق لحاجيات سوق الشغل على المستويين المحلي والجهوي من الكفاءات المؤهلة.

وقد أقيمت هذه القافلة على مساحة 1284 مترا مربعا، جرى تهيئتها خصيصا لاحتضان فضاءات تعلم ملائمة لطبيعة التكوينات المقدمة، باستثمار إجمالي بلغ 30,4 مليون درهم.

وتقدم هذه الآلية المتنقلة عرضا تكوينيا تأهيليا ومتعدد التخصصات، يشمل مهن الكهرباء المرتبطة بالبناء، ودورة اكتشاف الرقمنة، والخياطة والفصالة، وإصلاح السيارات، إضافة إلى نجارة الألمنيوم.

ولضمان تكوين شامل وعملي، تضم القافلة ست وحدات متنقلة للتكوين مجهزة بالمعدات البيداغوجية اللازمة، وهي وحدة إصلاح السيارات، ووحدة نجارة الألمنيوم، ووحدة كهرباء البناء، ووحدة الخياطة والفصالة، إلى جانب وحدة دورة اكتشاف الرقمنة.

كما تتوفر القافلة على مركز للتوجيه المهني يقدم خدمات الإعلام والتوجيه والمواكبة لفائدة الشباب، بدءا من اختيار التخصصات، مرورا بمرحلة الولوج، وصولا إلى مرافقة المتدربين طوال مسارهم التكويني، ودعم إدماجهم المهني وإنجاز مشاريعهم المهنية. وتم تخصيص وحدة إضافية لتعزيز المهارات الحياتية لدى المستفيدين.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكدت السيدة لبنى طريشة أن إطلاق هذه القافلة يشكل مفهوما جديدا يعتمده مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في إطار تنزيل خارطة طريقه الجديدة، بهدف الرفع من جودة التكوين لفائدة الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضحت أن هذا النموذج صمم خصيصا للاستجابة لخصوصيات الوسط القروي، من خلال تحقيق توازن أمثل بين الاستثمار والأثر، بما يتيح تعزيز جودة وحجم العرض التكويني دون الحاجة إلى بنى تحتية ثابتة قد لا تلائم الخصوصيات الديمغرافية.

وأضافت أن هذه التجربة الأولى تقوم على عرض متعدد التخصصات، يشمل مجالات إصلاح السيارات، وكهرباء البناء، ونجارة الألمنيوم، والخياطة والتفصيل، مما يعكس توجها نحو نموذج أكثر تنوعا وشمولية.

كما أبرزت السيدة طريشة إدماج النموذج البيداغوجي الجديد للمكتب، الذي يركز على تنمية الكفاءات العرضية، موضحة أن التكوين يشمل، إلى جانب المهارات التقنية، تطوير القدرات اللغوية والرقمية والسلوكية فضلا عن تعزيز روح المبادرة لدى الشباب.

من جهتهم، عبر عدد من المتدربين عن ارتياحهم لإطلاق هذه القافلة، مؤكدين أنها أتاحت لهم الاستفادة من تكوين مؤهل يزودهم بمهارات عملية يمكن توظيفها في مشاريعهم الخاصة.

ومن خلال هذه المبادرة، يواصل مكتب التكوين المهني التزامه بدعم قابلية تشغيل الشباب، وتنمية الكفاءات المحلية، وتوفير تكوينات ذات جودة وميسرة لأكبر عدد ممكن.

وبموجب مبدأ التكوين المتنقل الذي يميز هذا المشروع المبتكر، من المرتقب أن تجوب القافلة مختلف مناطق المملكة وفق برنامج وطني منظم، لتقديم خدمات التكوين والتوجيه للفئات المستهدفة، والمساهمة في تنشيط النسيج السوسيو-اقتصادي للمناطق المعنية.

وعقب هذه المرحلة الأولى التي انطلقت من تيسة، ستواصل القافلة مسارها نحو تاهلة بإقليم تازة، ثم رباط الخير (إقليم صفرو)، وعين تاوجطات (إقليم الحاجب)، التابعة لنفس الجهة، في إطار مواصلة نهج القرب.

كما سيتم تعميم هذا النموذج الديناميكي على جهات أخرى، بهدف تمكين أكبر عدد من الشباب من الاستفادة من تكوينات متعددة التخصصات.

