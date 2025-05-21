الثلاثاء 20 ماي 2025

بلغت حصيلة المشاريع المبرمجة بجهة الدارالبيضاء-سطات، منذ إنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مايزيد عن 20 ألف مشروع، بغلاف مالي إجمالي ناهز 14 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة بما يقارب 8 ملايير درهم.

وقد ساهمت هذه المشاريع في خلق دينامية إيجابية بالجهة من خلال برامج نوعية ورائدة شملت قطاعات ومجالات اجتماعية حيوية و متعددة، كالصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والإدماج الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، والنهوض بأوضاع الفئات الهشة، من أطفال ونساء ومسنين وذوي احتياجات خاصة، إلى جانب تكوين وتقوية قدرات الفاعلين الاجتماعيين.

وفي هذا السياق، شدد والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية، في كلمة له خلال ترؤسه يوم الاثنين 19 ماي انطلاق احتفالات تخليد الذكرى ال 20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، على أن المبادرة جسدت منذ انطلاقها، الرؤية الملكية السامية التي تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر، والهشاشة، والإقصاء.

وأوضح أن المشاريع المنجزة قد همت مختلف أقاليم وعمالات الجهة بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق الأثر المباشر والمستدام على الساكنة المستهدفة، ومن بينها، إحداث و تأهيل مراكز اجتماعية وصحية على غرار المستوصفات، ومراكز تصفية الدم، ومراكز الترويض الطبي وقاعات الولادة واقتناء سيارات الإسعاف، بناء مدارس ووحدات للتعليم الأولي، ومطاعم مدرسية ودور الطالب والطالبة ومراكز للتفتح الفني والثقافي، ومنشات رياضية وثقافية مع تعزيز أسطول النقل المدرسي.

وأضاف أنه في إطار الإدماج الاقتصادي، تم إحداث مراكز التكوين الحرفي ومنصات وحاضنات مشاريع موجهة لفائدة الشباب، تم من خلالها دعم مبادراتهم وتحفيز روح المقاولة الذاتية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا تعزيز الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهربة وتعبيد الطرق والمسالك في الوسط القروي.

من جهة أخرى، شكل هذا اللقاء فرصة لتقديم حصيلة الإنجازات التي حققتها المبادرة على مدى 20 سنة، على مستوى تراب عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، وذلك من خلال تسليط الضوء على مختلف المشاريع التي تم إنجازها والتي همت دعم قطاعات الصحة، والتعليم، وتعزيز البنيات التحتية، ومحاربة الهشاشة، والنهوض بالرأسمال البشري.

وتميز هذا الحفل الذي اختير له هذا العام شعار "20 سنة في خدمة التنمية البشرية" بحضور، على الخصوص، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، عزيز دادس، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي جمعيات المجتمع المدني.

(ومع: 20 ماي 2025)