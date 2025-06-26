الخميس 26 يونيو 2025

وقعت جامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الأربعاء 26 يونيو، اتفاقية شراكة تهدف دعم النسيج الريادي وتشجيع المبادرات التي يقودها الشباب.

وأفاد بلاغ لجامعة محمد الخامس بالرباط أن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من كل من محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، ومحسن بنجلون، مدير المركز الجهوي للاستثمار بالجهة، تندرج في إطار تعزيز الثقافة الريادية وتقوية التعاون بين الفاعلين في التنمية الجهوية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تعكس التزامهما المشترك بدعم الابتكار، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجهة.

وأكد البلاغ أن هذه الشراكة تهدف إلى إقامة تعاون مستدام لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التكوين والإدماج المهني والبحث التطبيقي، وتثمين الكفاءات بما يتماشى مع احتياجات الإقليم، وذلك بشراكة مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص.

كما تلتزم المؤسستان بالعمل المشترك من أجل تطوير التكوينات الملائمة، وتعزيز روح المبادرة والريادة داخل الجامعة، ودعم حاملي المشاريع، وتعبئة خبرات الأساتذة الباحثين، وتكييف التكوينات مع متطلبات سوق العمل.

وتتضمن الاتفاقية أيضا تنظيم فعاليات علمية، واستقبال طلبة للتدريب، وتبادل الوثائق المتخصصة في اطار تنظيمي محدد.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة قوية نحو تقريب العالم الأكاديمي من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وأنها تهدف إلى تنشيط دينامية جهوية شاملة ومبتكرة، يقودها جيل جديد من الكفاءات المتحمسة لخدمة التنمية المستدامة.

(ومع: 26 يونيو 2025)

