الجمعة 13 مارس 2026

أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن حركة النقل التجاري بمطارات المغرب سجلت 3.133.378 مسافرا خلال شهر يناير 2026، بنمو نسبته 14,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرز المكتب أن مطار محمد الخامس، الذي يمثل أزيد من 33 في المائة من إجمالي حركة النقل، استقبل 1.062.683 مسافرا، أي بزيادة قدرها 20,91 في المائة مقارنة بشهر يناير 2025.

كما سجلت معظم المطارات الأخرى معدلات نمو من رقمين، لا سيما بني ملال (+46,62 في المائة)، وطنجة ابن بطوطة (+19,11 في المائة)، والرباط-سلا (+18,99 في المائة)، والناظور-العروي (+16,04 في المائة)، ومراكش-المنارة (+13,61 في المائة)، وأكادير-المسيرة (+11,17 في المائة). ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى حركة النقل الدولي.

وأفرز توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بين الرحلات الوطنية والدولية برسم شهر يناير 2026 استقبال مطارات المملكة 2.801.501 مسافرا عبر الرحلات الدولية (+14,89 في المائة)، و331.877 مسافرا عبر الرحلات الوطنية (+13,11 في المائة).

وشمل نمو حركة النقل الدولي جميع المناطق الجغرافية، حيث سجلت أوروبا، التي تمثل أزيد من 80 في المائة من إجمالي حركة النقل الدولي، ارتفاعا بنسبة 13,16 في المائة، بينما سجلت الأسواق الأخرى، وهي إفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية والمغرب العربي وأمريكا الجنوبية، نموا بنسب بلغت على التوالي 28,92 في المائة و15,87 في المائة و28,71 في المائة و13,65 في المائة و50,01 في المائة.

وبخصوص بحركة الطائرات، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن شهر يناير 2026 سجل 23.348 رحلة مغادرة ووصول في جميع مطارات المغرب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13,62 في المائة مقارنة بشهر يناير 2025.

من جهتها، سجلت حركة الشحن الجوي ارتفاعا بنسبة 7,38 في المائة خلال شهر يناير 2026، لتصل إلى أزيد من 9.327 طنا، مقابل 8.685 طنا في يناير 2025.

