أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن حركة النقل التجاري بمطارات المغرب سجلت 5.909.802 مسافرا حتى متم شهر فبراير 2026، بنمو نسبته 7,91 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرز المكتب أن مطار محمد الخامس، الذي يمثل أزيد من 31 في المائة من إجمالي حركة النقل، استقبل ما مجموعه 1.883.441 مسافرا، أي بزيادة قدرها 11,763 في المائة مقارنة بنهاية فبراير 2025.

كما سجلت معظم باقي المطارات معدلات نمو ملحوظة، لا سيما بني ملال (زائد 32,58 في المائة)، ومراكش-المنارة (زائد 10,40 في المائة)، وأكادير-المسيرة (زائد 7,81 في المائة)، وطنجة ابن بطوطة (زائد 7,23 في المائة)، والرباط-سلا (زائد 8,36 في المائة)، والناظور-العروي (زائد 8,68 في المائة)، ويعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى حركة النقل الدولي.

وأفرز توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بين الرحلات الوطنية والدولية، حتى متم فبراير 2026، استقبال مطارات المملكة 5.308.935 مسافرا عبر الرحلات الدولية (زائد 8,18 في المائة)، و600.867 مسافرا عبر الرحلات الوطنية (زائد 5,60 في المائة).

وشمل نمو حركة النقل الدولي جميع المناطق الجغرافية، حيث سجلت أوروبا، التي تمثل أزيد من 80 في المائة من إجمالي حركة النقل الدولي، ارتفاعا نسبته 7,04 في المائة، بينما سجلت الأسواق الأخرى، وهي إفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية والمغرب العربي وأمريكا الجنوبية، نموا بنسب بلغت، على التوالي، 19,93 في المائة، و7,48 في المائة، و20,08 في المائة، و5,63 في المائة و37,19 في المائة.

وفي ما يتعلق بحركة الطائرات، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأنه، حتى متم فبراير 2026، سجل ما مجموعه 44.554 رحلة مغادرة ووصول في جميع مطارات المغرب، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 11,65 في المائة مقارنة بفبراير 2025.

من جهتها، سجلت حركة الشحن الجوي ارتفاعا نسبته 23,98 في المائة حتى متم فبراير 2026، لتصل إلى أزيد من 21.354 طنا، مقابل 17.223 طنا خلال الفتراة نفسها من سنة 2025.

(ومع:01 أبريل 2026)