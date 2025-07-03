استخلاص المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج لموسم 1447هـ من 21 يوليوز إلى 08 غشت 2025

الأربعاء 2 يوليو 2025

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الأربعاء 02 يوليوز بالرباط، أنه سيتم استخلاص المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج والمحدد في 65 ألف درهم، في الفترة من 21 يوليوز إلى 08 غشت 2025، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج، إما بالزيادة أو بالنقصان.

وقال السيد التوفيق، خلال اجتماع اللجنة الملكية للحج لموسم 1447هـ، "من أجل احترام البرنامج الزمني المسطر من قبل وزارة الحج والعمرة لأعمال حج 1447هـ، سيتم البدء في استخلاص المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج والمحدد في 65 ألف درهم ابتداء من يوم الاثنين 21 يوليوز إلى الجمعة 08 غشت 2025، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج، إما بالزيادة أو بالنقصان".

وأضاف الوزير أن ترتيبات موسم حج 1447هـ تهم أيضا قيام المواطنين المنتقين للحج بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج والإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية لتسلم شهادة الانتقاء؛ وتقدم المعنيين بالأمر إلى مكاتب بريد بنك لأداء مصاريف الحج مصحوبين بشهادة الانتقاء وببطاقة التعريف الوطنية.

وفي ما يتعلق بسعر تذكرة السفر بالطائرة بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي، أبرز السيد التوفيق أنه تم تحديدها في 12 ألفا و400 درهم شاملا جميع الرسوم.

(ومع: 02 يوليوز 2025)