الأربعاء 16 يوليو 2025

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 14 يوليوز، أن أزيد من 4 ملايين أسرة استفادت من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك إلى غاية متم شهر يونيو 2025.

وأوضح السيد أخنوش، أمام مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع "الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب"، أن " أزيد من 4 ملايين أسرة أي ما يفوق 11,4 مليون مواطن ومواطنة استفادوا من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2025 ".

وأضاف أن معدل المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقل من 42,2 في المائة قبل إطلاق هذا الورش المجتمعي إلى 88 في المائة حاليا.

وقال، في هذا الصدد، إن هذا الورش يتيح لهذه الأسر الاستفادة من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، ومن نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص، مضيفا أن "الحكومة تسهر على تأمين استدامة هذا النظام عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 ملايير درهم سنويا".

من جهة أخرى، سجل السيد أخنوش أن عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بلغ عند متم شهر أبريل من سنة 2025 ما يقارب 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، من بينهم 5,5 ملايين طفل، وأزيد من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، وأزيد من 420 ألف أرملة، منها ما يقارب340 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد في السابق من الدعم، ليفوق مجموع الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام 34 مليار درهم منذ إطلاقه.

(ومع: 15 يوليوز 2025)