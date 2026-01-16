Logo Logo
استفادة 390 ألف أرملة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 15 يناير، بأن عدد الأرامل المستفيدات من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 390 ألف أرملة.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن منظومة الدعم الاجتماعي باتت تشمل 3,9 مليون أسرة، مذكرا بأن الغلاف المالي المخصص لورش تعميم الحماية الاجتماعية بلغ 41,5 مليار درهم برسم السنة الجارية.

وأكد الوزير أن أعداد المستفيدين من هذه المنظومة تضاعفت أربع مرات، لافتا إلى أن هذا الدعم يجسد أحد الركائز الأساسية لرؤية الحكومة في شقها المرتبط بإقرار الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة منكبة على التنفيذ الفعلي لورش الدعم الاجتماعي، مؤكدا انفتاحها على مناقشة وتطوير مسار هذا الورش بما يضمن معالجة الاختلالات الممكنة.

(ومع: 15 يناير 2025)

