الأربعاء 11 يونيو 2025

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية "Morocco Gaming Expo 2025"، الذي تحتضنه الرباط من 2 إلى 6 يوليوز المقبل.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذا المعرض سينظم في قصر الرياضات بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، يعد موعدا لا غنى عنه للمهنيين والمبدعين وعشاق صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب وإفريقيا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على المنظومة المغربية لألعاب الفيديو، التي تشهد نموا متسارعا، مع تعزيز فرص التواصل والتعاون بين الفاعلين المحليين والدوليين، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يشارك فيه مطورون وناشرون وشركات ناشئة ولاعبون محترفون ومستثمرون وباحثون وطلبة بأعداد كبيرة.

وأبرز البلاغ أنه يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر المنصة الرسمية: https://visit.moroccogamingexpo.ma/.

وحسب المصدر ذاته، سيتضمن معرض Morocco Gaming Expo 2025 برنامجا متنوعا وغنيا يشمل ندوات يقدمها خبراء دوليون، وجلسات حوارية حول التحديات التكنولوجية والإبداعية التي تواجه القطاع، ومسابقات رياضات إلكترونية رفيعة المستوى، وعروضا لألعاب مبتكرة، ومنصات مخصصة للابتكار والمواهب الشابة.

وخلص البلاغ إلى أنه في ظل الدينامية المتصاعدة التي يشهدها المغرب لتعزيز مكانة صناعة الألعاب الإلكترونية كرافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب، يشكل هذا الحدث واجهة وطنية لإبراز الإمكانيات المحلية، ومحفزا لعقد شراكات على المستويين الإقليمي والدولي.

(ومع: 11 يونيو 2025)