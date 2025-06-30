الاثنين 30 يونيو 2025

شارك السيد الوزير محمد المهدي بنسعيد في افتتاح المؤتمر الدولي حول دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، حيث أكد أن حماية التراث الوطني تمثل أولوية كبرى للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرز السيد الوزير خلال كلمته أن المغرب يعمل على تقوية قدرات العاملين في الميدان، وتطوير التشريعات والآليات العملية لمواجهة ظاهرة التهريب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، كما شدد السيد بنسعيد على أن هذا المؤتمر يشكل منصة أساسية لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية التراث الثقافي. وأكد التزام المغرب بالعمل المشترك مع كل الشركاء لحماية الهوية الحضارية وصون ذاكرة الشعوب من التهديدات العابرة للحدود.

و.ش.ث.ت: 30يونيو 2025