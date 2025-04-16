الأربعاء 16 أبريل 2025

أشرف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الثلاثاء 15 أبريل بجماعة لقصير بإقليم الحاجب، على افتتاح الوحدة الجديدة لإنتاج مياه العين الطبيعية "أسيل"، باستثمار يفوق 150 مليون درهم.

ويندرج هذا المشروع، الذي تشرف عليه "مجموعة بقشان المغرب"، من خلال فرعها الشركة المغربية للاستشارات البيئية العالمية (MCEG)، في إطار استراتيجية التنمية الصناعية للمجموعة، التي تركز على تنويع أنشطتها في المغرب وتعزيز حضورها في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية.

وفي تصريح للصحافة، أفاد السيد مزور بأن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السيادة الغذائية والصناعية الوطنية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الوحدة تستخدم تكنولوجيات متطورة من أجل تثمين الموارد المائية بهذا الإقليم.

وأوضح الوزير أن "هذا ليس سوى المرحلة الأولى على اعتبار أن هذا المصنع سيعزز إنتاجه في المستقبل القريب، وسيعمل على تنويع إنتاجه من خلال منتجات أخرى سيتم تسويقها في السوقين الوطنية والدولية"، مشيرا إلى أن المجموعة التي تسجل حضورها بالمغرب منذ 25 سنة تشغل حوالي 1000 شخص.

وفي تصريح مماثل، أكد المدير العام للشركة المغربية للاستشارات البيئية العالمية، حفيظ العلوي، الطابع الهيكلي لهذا المشروع بالنسبة للجماعة الترابية لقصير بإقليم الحاجب، مسلطا الضوء على أثر هذا الاستثمار في ما يتعلق بالتشغيل، من خلال خلق حوالي 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر على المستويين الجهوي والوطني.

كما استعرض السيد العلوي المرتكزات الثلاث لهذا المشروع، لاسيما الابتكار من خلال إدخال ابتكار فريد من نوعه في سوق المياه المغربية مع السدادة المتصلة المصممة لتبقى ملتصقة بالقنينة، وكذا الاستدامة، من خلال تغطية 40 في المائة من الحاجيات الكهربائية للمصنع بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تركيب محطة معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدام المياه في السقي، فضلا عن خلق فرص شغل محلية.

وأوضح المدير العام أيضا أن المشروع يحتل مساحة إجمالية تقدر ب 30 هكتارا، ضمنها هكتاران مخصصان للمصنع و 28 هكتارا لضيعة بيولوجية مجاورة، يتم سقيها بواسطة المياه التي يتم تدويرها. وقد صممت هذه الوحدة خصيصا لإنتاج ما يصل إلى 45 ألف قنينة في الساعة. وتقوم الوحدة بإنتاج وتسويق مياه العين الطبيعية أسيل، والتي يعود مصدرها إلى مياه حوض سبو. وتخطط شركة MCEG لتوسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية طلب السوق الوطنية، وتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها بالمغرب.

(ومع: 16 أبريل 2025)