الثلاثاء 24 مارس 2026

تنظم الأوركسترا الفيلارمونية المغربية، من 30 مارس الجاري إلى 4 أبريل المقبل في الدار البيضاء والرباط، النسخة ال22 من المسابقة الدولية للموسيقى.

وتعرف المسابقة، التي تقام تحت رعاية مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية، بشراكة مع مؤسسة تينور للثقافة، وبدعم من وزارة الثقافة والشباب والتواصل، ومسرح محمد الخامس، وجهة الدار البيضاء - سطات، مشاركة 83 مرشحا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ألمانيا، والبرازيل، وكندا، والصين، وكوريا الجنوبية، ورومانيا، وسويسرا، وتايوان، والولايات المتحدة.

وأفاد بلاغ للمنظمين أن الدورة ستحتفي لأول مرة بآلة التشيلو. وستتيح المسابقة، المفتوحة للجمهور، فرصة نادرة لاكتشاف براعة العازفين الشباب ومعايشة تجربة أداء المقطوعات الكلاسيكية عن كثب.

ومن أبرز سمات المسابقة أن المتأهلين لنصف النهائي سيؤدون مع أوركسترا المغرب الفيلارمونية، حيث سيعزفون كونشرتو كلاسيكيا وعملا منفردا للتشيلو. أما في النهائي، فسيتاح للفائزين أداء كونشرتوهات رئيسية أمام لجنة التحكيم والجمهور، قبل إحياء حفل موسيقي احتفاء بالتميز الموسيقي لهذه الدورة.

وتجري المسابقة تحت الإشراف الموسيقي لدينا بن سعيد في نصف النهائي وأوليفييه هولت في النهائي، أمام لجنة تحكيم برئاسة عازفة التشيلو زينيا يانكوفيتش، إلى جانب الملحن المغربي أحمد الصياد وعازفي التشيلو رينيه بينيديتي، وجوستوس غريم، وماري هالينك، ويوفان ماركوفيتش.

ومن خلال إتاحة جميع فعاليات المسابقة للجمهور مجانا، مع إمكانية الحجز عبر موقع المسابقة الإلكتروني، تؤكد الأوركسترا الفيلارمونية المغربية ومؤسسة أكاديمية المملكة المغربية التزامهما، حسب البلاغ، بالعمل من أجل تعزيز الولوج إلى عوالم الموسيقى الكلاسيكية وترسيخ مكانتها في المشهد الثقافي الوطني.

ومنذ انطلاقها عام 2001، رسخت المسابقة الدولية للموسيقى للأوركسترا الفيلارمونية المغربية، مكانتها كحدث بارز يسهم بفعالية في إثراء الموسيقى الكلاسيكية في المغرب وتعزيز حضورها.

