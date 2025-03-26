الإعـلان عن فتح باب إيداع طلبات الشراكة مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال الثقافة الأمازيغية برسم سنة 2025

الأربعاء 26 مارس 2025

أعلن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن فتح باب إيداع طلبات إنجاز مشاريع في إطار الشراكة بينه وبين الجمعيات الوطنية العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية برسم سنة 2025.

وذكر المعهد في بلاغ أن هذه المشاريع تهم مجالين اثنين هما مجال التعابير الأدبية والفنية، ومجال التراث الثقافي المادي واللامادي.

وأوضح المصدر ذاته أن مجال التعابير الأدبية والفنية يشمل تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الشباب واليافعين في مجال الأداء المسرحي بالأمازيغية، وتنمية التعابير الفنية الجماعية والمحافظة عليها (فنون الرقص الجماعي ونقل المعارف التقليدية والممارسات الفنية، وفنون الفرجة)، وورشات تكوينية في مجال الكتابة الأدبية بالأمازيغية وبحرفها تيفيناغ (الرواية والقصة)، وورشات تكوينية وتأطيرية لفائدة الشباب واليافعين في مجال - إنجاز مشاريع جمع مأثورات الرواية الشفوية، وتدوينها، وتوثيقها، ورقمنتها.

أما مجال التراث الثقافي المادي واللامادي، يضيف البلاغ، فيشمل تنظيم ورشات تكوينية حول التراث اللامادي.

ويمكن الاطلاع على شروط تقديم المشاريع، ووثائق ملف الشراكة على الموقع الإلكتروني للمعهد، على أن آخر أجل لتقديم المشاريع هو 30 أبريل 2025.

(ومع: 26 مارس 2025)