الخميس 24 أبريل 2025

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الأربعاء 23 أبريل بورزازات، عن إطلاق طلب إبداء الاهتمام المتعلق بتطوير البنية التحتية الغازية الوطنية.

وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذا الإعلان، الذي جاء على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة، يهم إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، بالإضافة إلى إنجاز شبكة أنابيب الغاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، وكذا تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمناطق الصناعية إلى غاية القنيطرة والمحمدية.

وأضاف أن هذه المقاطع ستربط، على المدى البعيد، بمحطات الغاز الطبيعي المسال المستقبلية على الواجهة الأطلسية، وبأنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الجاري تطويره عبر ميناء الداخلة.

وسجل المصدر ذاته أن هذه الخطوة تندرج في إطار رؤية شمولية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي بالمملكة، باعتباره ركيزة أساسية في المزيج الطاقي المستقبلي، بفضل مرونته التي تتيح مواكبة الإدماج المكثف للطاقات المتجددة، لا سيما من خلال مشاريع الدورات المفتوحة أو المركبة التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

وسيساهم هذا التوجه في تعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع الكهربائي، مع خفض البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية الوطنية، بهدف إرساء منظومة اقتصادية وطنية تنافسية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو اعتماد آليات ضريبية تتعلق بحياد الكربون.

كما يأتي إطلاق طلب إبداء الاهتمام هذا، في إطار تنفيذ خارطة طريق البنية التحتية الغازية المستدامة، والتي تتضمن المراحل الأساسية لبرنامج إنشاء بنية تحتية متكاملة، كفيلة بتسريع تطوير سوق الغاز الطبيعي بالمغرب.

وأشار البلاغ إلى أن الوثيقة المتعلقة بطلب إبداء الاهتمام متاحة على الموقع الرسمي للوزارة ( www.mem.gov.ma ).

(ومع: 24 أبريل 2025)