الجمعة 4 أبريل 2025

أعلنت وزارة الشباب و الثقافة والتواصل، يوم الخميس 03 أبريل، عن إطلاق منصة الكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية التابعة لها.

وأوضحت الوزراة أن المنصة المتاحة على الرابط "https://e-services.minculture.gov.ma/ar" متوفرة باللغتين العربية والأمازيغية، إضافة إلى الفرنسية والإنجليزية.

وحسب المصدر ذاته، يمكن للسياح المغاربة والأجانب، ابتداء من اليوم، أن يقتنوا عبر هذه المنصة تذاكر الدخول للمآثر التاريخية التابعة للوزارة، حيث سيجدون نبذة تاريخية عن كل معلمة، إضافة إلى موقعها الجغرافي وصورها.

وتمثل هذه المبادرة دعوة مفتوحة لاكتشاف تراث المملكة المغربية وزيارة مواقع تجمع بين سحر الطبيعة وعبق التاريخ.

(ومع: 03 أبريل 2025)