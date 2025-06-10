الثلاثاء 10 يونيو 2025

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل– قطاع الثقافة، عن إطلاق عملية الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية برسم الدورة الثانية من سنة 2025.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذا الدعم يأتي استنادا لخطة عملها التي تهدف وضع المسرح في إطار الصناعات الثقافية والإبداعية الوطنية، وفي إطار تنفيذ برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح التي مكنت من توسيع برنامج دعم الإبداع المسرحي.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الترشيح التي تستمر إلى غاية 27 يونيو الجاري، تتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلبات: https://daam.minculture.gov.ma التي أعدتها الوزارة خصيصا لهذا الغرض.

(ومع: 10 يونيو 2025)

