Logo Logo
الإعلان عن فتح باب الترشيح للدورة الخامسة لمسابقة الأفلام القصيرة "المسيرة الخضراء من منظور صناع الصورة الشباب"

أعلن المركز السينمائي المغربي عن فتح باب الترشيح للدورة الخامسة لمسابقة الأفلام القصيرة "المسيرة الخضراء من منظور صناع الصورة الشباب".

وأوضح المركز السينمائي، في بلاغ له، أن هذه المسابقة تنظم بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وتندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى ال50 للمسيرة الخضراء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التظاهرة، المفتوحة في وجه المخرجين الهواة الشباب وصناع الصورة والفيديو، الذين تبلغ أعمارهم 35 سنة على الأكثر، تهدف إلى تسليط الضوء على هذا الحدث التاريخي (المسيرة الخضراء) الذي طبع تاريخ المملكة، وذلك من خلال أعمال منجزة انطلاقا من صور أرشيفية أو من خلال التحريك أو الخيال.

وأضاف البلاغ أنه يتعين إرسال الترشيحات لهذه المسابقة في أجل أقصاه 15 شتنبر المقبل إلى مقر المركز السينمائي المغربي، أو إلى البريد الإلكتروني "[email protected]".

وللمزيد من المعلومات حول قواعد المسابقة واستمارة التسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمركز السينمائي المغربي "www.ccm.ma".

(ومع: 04 غشت 2025)  
 

آخر الأخبار

قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم

كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 .. أسود الأطلس يفتتحون المشوار بالفوز على أنغولا (2-0)

سوق الشغل: انخفاض طفيف لمعدل البطالة بالمغرب إلى 12,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025

الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي "الأساس الوحيد لتسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع"

ستي فاضمة .. وجهة مفضلة يقصدها المغاربة والأجانب هربا من لهيب الصيف

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي