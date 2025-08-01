الإعلان عن فتح باب الترشيح للدورة الخامسة لمسابقة الأفلام القصيرة "المسيرة الخضراء من منظور صناع الصورة الشباب"

الاثنين 4 غشت 2025

أعلن المركز السينمائي المغربي عن فتح باب الترشيح للدورة الخامسة لمسابقة الأفلام القصيرة "المسيرة الخضراء من منظور صناع الصورة الشباب".

وأوضح المركز السينمائي، في بلاغ له، أن هذه المسابقة تنظم بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وتندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى ال50 للمسيرة الخضراء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التظاهرة، المفتوحة في وجه المخرجين الهواة الشباب وصناع الصورة والفيديو، الذين تبلغ أعمارهم 35 سنة على الأكثر، تهدف إلى تسليط الضوء على هذا الحدث التاريخي (المسيرة الخضراء) الذي طبع تاريخ المملكة، وذلك من خلال أعمال منجزة انطلاقا من صور أرشيفية أو من خلال التحريك أو الخيال.

وأضاف البلاغ أنه يتعين إرسال الترشيحات لهذه المسابقة في أجل أقصاه 15 شتنبر المقبل إلى مقر المركز السينمائي المغربي، أو إلى البريد الإلكتروني "[email protected]".

وللمزيد من المعلومات حول قواعد المسابقة واستمارة التسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمركز السينمائي المغربي "www.ccm.ma".

(ومع: 04 غشت 2025)

