الجمعة 9 ماي 2025

على مسافة تبعد تسعين دقيقة شرق أكادير، عند سفح جبال الأطلس الصغير، تقع حاضرة تارودانت التي لقبتها قناة (سي إن إن) الأمريكية بـ"مراكش الصغرى"، حيث ينافس الهدوء سحر المدينة الأصيل.

وكتبت (سي إن إن)، في مقال تحت عنوان "الواحة المخفية لـ"مراكش الصغرى" التي لم يسمع عنها غالبية السياح"، أن مدينة تارودانت غالبا ما ت ل ق ب بـ"مراكش الصغرى" نسبة إلى جدرانها الحمراء وأسواقها النابضة بالحياة. بيد أن المدينة تزخر بالعديد المؤهلات، كما تؤكد القناة الإخبارية.

فعلى خلاف شقيقتها، التي تعج بالسياح والقاطنين، تقدم تارودانت بديلا "أكثر هدوءا لكنه لا يقل جمالية"، حيث تنساب الحياة اليومية بوتيرة هادئة، في منأى عن صخب أفواج السياح.

ولاحظت كاتبة المقال، كارلوتا دوتو، أن المدينة العتيقة، المحاطة بـ"الأسوار العريقة" الممتدة عند سفح سلسلة جبال الأطلس الصغير، مصنفة تراثا ثقافيا وطنيا، موجهة الدعوة إلى المسافرين من أجل تذوق أطباق "المطبخ الأمازيغي الأصيل".

كما أن تارودانت تعد كذلك "محطة مثالية لاستكشاف المناطق الجبلية، أو التخييم في الكثبان الرملية بالصحراء، أو الاستمتاع بركوب الأمواج في المحيط الأطلسي".

وذكرت (سي إن إن) بأن المغرب استقبل، خلال سنة 2024، 17.4 مليون سائح، "متجاوزا بذلك مصر ليصبح الوجهة الأكثر زيارة في إفريقيا"، مضيفة أن هذه الأرقام ستعرف نموا بفضل البنيات التحتية الفندقية والخطوط الجوية الجديدة المرتقب إطلاقها، فضلا عن استضافة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي سيتم تنظيمها في دجنبر المقبل.

وأشارت كاتبة المقال إلى أن تارودانت تظل إحدى أكثر الوجهات أصالة وبعدا عن الأضواء في المغرب"، لتنفلت من عقال أفواج "السياحة الجماعية"، إذ تجمع بين الجبال المحيطة بها، والصحراء الواقعة على بعد كيلومترات قليلة، والمحيط الأطلسي الذي يسهل الوصول إليه.

في هذه المدينة العريقة، وهي "إحدى أقدم المدن في المغرب"، تسترسل قناة (سي إن إن) في وصف جمالية الأسواق والقصبات ودور الرياض، التي تعد بمثابة "أسرار مكنونة خلابة".

وعلى بعد ثلاثين كيلومترا صوب الجنوب الشرقي، تقع واحة "تيوت"، حيث "أطلال قصبة قديمة تطل على حدائق غن اء تتم زراعتها منذ قرون".

هذه الواحة تزخر بمحاصيل زراعية متنوعة، من بينها أشجار النخيل، والأعشاب العطرية، والبرتقال، والتين الشوكي "بفضل نظام الري التقليدي، المعروف باسم "الخطارات"، الذي يتيح جلب المياه إلى السطح دون مضخة".

جنوب تارودانت، تضيف القناة الأمريكية، تنتصب جبال الأطلس الصغير، التي تحتضن "عددا من القرى الخلابة بمنازلها التقليدية، والمآذن الشاهقة، والواحات المزينة بأشجار النخيل".

وخلصت القناة الإخبارية الأمريكية إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الوجهات في العالم جاهدة للحد من مخاطر السياحة الجماعية، فإن "أماكن مثل تارودانت تقدم نموذجا لتجربة سفر أكثر توازنا، من شأنها أن تعود بالنفع، في الآن ذاته، على الزوار والساكنة المحلية".

(ومع: 09 ماي 2025)

