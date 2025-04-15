الثلاثاء 15 أبريل 2025

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الاثنين 14 أبريل بمراكش، على ضرورة إعادة التفكير وبشكل أعمق في حكامة منظومة التكوين، قصد ملاءمتها مع واقع الابتكار ومتطلبات سوق الشغل.

وشدد السيد السكوري، في مداخلة له خلال ندوة نظمت في إطار فعاليات "جيتكس إفريقيا 2025" تحت عنوان "كيف يمكن للتحول التكنولوجي أن يفتح آفاقا جديدة؟"، على أهمية تمكين الأجيال الجديدة من "براعة فكرية" تتيح لهم الابتكار على مستوى التكنولوجيا والنماذج الاقتصادية على حد سواء، مشيرا في هذا السياق إلى التجارب الرائدة التي تم إطلاقها داخل "مدن الكفاءات"، حيث يساهم ممثلو القطاع الخاص في هيئات حكامة مراكز التكوين، بهدف توجيه البرامج البيداغوجية نحو واقع القطاعات المختلفة.

كما استعرض السيد السكوري مبادرة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح تحليل ديناميات سوق الشغل في الوقت الفعلي، وذلك عبر منصة رقمية تضم خمسة "مدربين رقميين"، تقدم مسارات تعليمية مخصصة وتحدد المهارات الأساسية المطلوبة للمهن الناشئة.

من جانبه، أبرز عماد البركة، المدير الشريك لمركز "ديلويت"، أن الأمن السيبراني يمثل فرصة اقتصادية كبيرة لإفريقيا، تقدر بنحو 1,3 مليار دولار، ضمن سوق عالمية يبلغ حجمها 300 مليار دولار، داعيا إلى تبني رؤية تجعل من القارة الإفريقية مستهلكا ومصدرا في الآن ذاته للخدمات الرقمية، مع التأكيد على الحاجة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز بنية مراكز البيانات في القارة.

من جهتها، سلطت ملك مدران، المديرة العامة لشركة "Teal Technology Services"، الضوء على إمكانات الابتكار في إفريقيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى مجموعة من التحديات، من بينها الولوج إلى التمويل، والبنيات التحتية، والمنصات العالمية.

ودعت، في هذا الإطار إلى تعزيز حماية المعطيات والملكية الفكرية المرتبطة بالابتكارات الإفريقية.

وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على أن التحول التكنولوجي، رغم ما يحمله من تحديات، يشكل فرصة رائعة أمام القارة الإفريقية، شريطة مواكبته بسياسات عمومية طموحة، وحكامة ملائمة، وإدماج فعلي للكفاءات المحلية.

(ومع: 15 أبريل 2025)

