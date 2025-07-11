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Les usagers de la route autorisés à utiliser sur le territoire national des plaques d’immatriculation conformes au modèle international

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنه تقرر السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي خلال السير والجولان داخل التراب الوطني.

وأنهت الوزارة، في بلاغ لها يوم الخميس 10 يوليوز، إلى علم عموم المواطنين أنه تقرر السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي المحدد شكلها في الملحق رقم 13 بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك خلال السير والجولان داخل التراب الوطني.

وأوضحت أن هذا القرار جاء على إثر البلاغ الصادر بتاريخ 21 يونيو 2025 والمتعلق بتذكير المواطنين الراغبين في استعمال مركباتهم الخاصة في السير الدولي (خارج أرض الوطن) بالشروط الواجب احترامها في صفائح تسجيل المركبات المستعملة في السير والجولان الدولي طبقا لمقتضيات المادة 28 من القرار نفسه.

كما يأتي، حسب المصدر ذاته، في إطار تفهم الوزارة للإشكال الناتج عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل الواجب استعمالها أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني، وبغية التفاعل الإيجابي مع تطلعات المواطنين من أجل تفادي الغرامات المسجلة ضدهم أثناء سفرهم إلى الدول الأوروبية بواسطة مركباتهم المسجلة بالمغرب، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها بهذه الدول.

(ومع: 11 يوليوز 2025)

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