الجمعة 21 مارس 2025

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المشاريع التي ستنبثق عن الاتفاقية الاستثمارية الموقعة، يوم الخميس 20 مارس بالرباط، مع المجموعة الصينية "صنرايز" الرائدة في قطاع النسيج، ستحدث 8500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في كل من فاس والصخيرات.

وقال السيد أخنوش، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن "العلاقات الإستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الصينية الشعبية بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الصيني، فخامة السيد شي جين بينغ، ممتازة للغاية وتتجسد اليوم في هذا الاستثمار المهم جدا".

وأوضح أن هذه الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها الاستثمارية الإجمالية 2,3 مليار درهم، ستتيح عددا من الاستثمارات في قطاع النسيج والخيط والأقمشة وصناعة الملابس من خلال خلق وحدتين صناعيتين في الصخيرات وفاس، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تؤكد على جاذبية الاستثمار التي يحظى بها المغرب.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجموعة الصينية العالمية ستسهم، من خلال عملها في صناعة الملابس، في تطوير عدد من المنتجات المتوفرة بالمغرب، ولا سيما صناعة الخيط والقماش، لافتا إلى أن هذا التجمع الجديد سيساهم أيضا في تعزيز وتطوير مهنة صناعة النسيج بالمملكة.

وكان السيد أخنوش قد اجتمع، في شتنبر الماضي بشانغهاي، مع رئيس مجموعة "صنرايز" الرائدة عالميا في صناعة النسيج، والتي تتوفر على فروع في العديد من بلدان آسيا.

وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، على دعم الدولة لإنجاز مشروع استثمار استراتيجي لمجموعة "صنرايز" في عدة جهات بالمملكة، وذلك من خلال إطلاق مركبات صناعية لمشاريع تدمج مجمل مكونات القطاع.

(ومع: 20 مارس 2025)