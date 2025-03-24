الاثنين 24 مارس 2025

توجت الخطوط الملكية المغربية مرة أخرى بجائزة أفضل شركة طيران تربط إسبانيا بالقارة الإفريقية، وذلك خلال النسخة الثلاثين من جوائز "ترافيلرانكينغ".

وتأتي هذه الجائزة، التي تم تسليمها في حفل أقيم في مدريد الخميس 20 مارس، تقديرا للجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة الوطنية لتحسين تجربة العملاء.

وأوضح الممثل الإقليمي للشركة، السيد حبيب سكيردج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التتويج الذي منحه خبراء في قطاع السياحة والسفر في إسبانيا، يعزز مكانة الشركة المغربية كمرجع للربط بين السوقين.

وأضاف أن الخطوط الجوية الملكية المغربية قد رسخت مكانتها كخيار مفضل للمسافرين بين إسبانيا وإفريقيا، وذلك بفضل شبكة خطوطها الاستراتيجية وتحديث أسطولها وخدماتها التي تركز على الراحة والفعالية.

وقال السيد سكيريج إن شركة الخطوط الجوية المغربية التي يوجد مقرها الرئيسي في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، توفر العديد من الرحلات إلى وجهات رئيسية في القارة الإفريقية، مما يجعل التنقل أسهل.

وتمنح جائزة "ترافيلرانكينغ" (Travelranking)، التي تنظمها مجلة "Agenttravel" المتخصصة وتشمل 29 فئة مختلفة، بناء على آراء 1600 وكيل سفر.

(ومع: 21 مارس 2025)