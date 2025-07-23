الاثنين 21 يوليو 2025

أعلنت الخطوط الملكية المغربية "لارام" ومجموعة "البريد بنك"، يوم الاثنين 21 يوليوز، عن إطلاق حل رقمي جديد غير مسبوق يستخدم "Barid Payment Mobile" بهدف تقديم خدمة مخصصة لزبائن الشركة في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وذكرت "لارام" و"بنك المغرب"، في بلاغ مشترك، أن ھذه المبادرة، التي تعد الأولى من نوعھا بالمغرب، تندرج ضمن سعي الشركة الوطنیة للتحسين المستمر لتجربة المسافرین، بتسھیل مسارھم بدءا من إجراءات التسجیل إلى غایة الإركاب، وبالتالي الجمع بين القرب البشري والابتكار التكنولوجي.

وستفعل ھذه الخدمة الجديدة، في مرحلة أولى، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء قبل أن يتم تعميمها لاحقا على مطار أورلي بباريس، ثم باقي المطارات.

وقد جرى تخصيص ثلاث نقاط إستراتيجية داخل مطار محمد الخامس لتقديم هذه الخدمة الجديدة، تشمل مراحل التسجيل، والعبور، والإركاب.

ولتأمين مواكبة فعالة للمسافرين، خضع أزيد من 24 موظفا لتكوين متخصص ودقيق، قصد توجيه الزبناء وتلبية حاجياتهم، مع تمكينهم من اقتناء مجموعة من الخدمات الإضافية، مثل المقاعد التفضيلية "Select Seat"، والولوج إلى صالات رجال الأعمال "Business Lounge"، وخدمات الترقية إلى درجة رجال الأعمال "Upgrade" حسب الإمكانية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمة الحصرية "Loft" التي تمزج بين صالون الدرجة الأولى "Premium" والمسار السريع "Fast Track".

وقد تجسدت الشراكة بین "لارام" و"البرید بنك" في تطویر تطبیق نقال مدمج، يشتغل على أجهزة أداء متطورة مزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يتيح للزبناء أداء مشترياتهم بطريقة آمنة وسريعة، عبر تقريب بطاقاتهم البنكية أو هواتفهم الذكية من الجهاز، دون الحاجة إلى التماس المباشر.

وبھذا، سيكون بإمكان الزبون إنجاز المعاملات مباشرة على الجهاز المحمول الخاص بالموظف، بشكل بسيط وآمن، دون اللجوء إلى أجهزة الأداء التقليدية، ما يوفر تجربة مرنة وسريعة ومتنقلة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، إن "هذه الآلية تأتي لتعزز التزامنا بتقديم خدمات سلسة ورقمية مصممة حسب احتياجات كل زبون، وذلك ضمن برنامج شامل للتحول الرقمي يشمل كافة مراحل الرحلة، من شراء التذكرة عبر تطبيقنا النقال الجديد وموقعنا الإلكتروني ( royalairmaroc.com )، إلى استلام الأمتعة".

وأضاف: "نطمح، من خلال هذا البرنامج الذي يمتد على مدى 12 شهرا، إلى ترسيخ مكانة مطار الدار البيضاء كمحور إقليمي مرجعي".

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة البريد بنك، الأمين نجار، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلا "نحن فخورون بوضع خبرتنا في مجال الأداء الرقمي في خدمة هذه المبادرة الرائدة، التي تجسد سعينا المشترك نحو الابتكار وتبسيط تجربة المسافر، عبر اعتماد حل (Soft POS) الآمن والمتطور".

وتندرج ھذه المبادرة، التي تشكل مرحلة رئیسیة ضمن مسلسل رقمنة خدمات النقل الجوي، في إطار برنامج أوسع للخطوط الملكیة المغربیة تروم من خلاله الارتقاء بتجربة الزبون في كل مراحل السفر، بدءا من حجز التذكرة على الموقع والتطبیق الجدیدین لـ "لارام" إلى غایة استلام الأمتعة.

وسيتم تعميم هذا النظام تدريجيا على المطارات الأخرى وتوسيع نطاقه ليشمل خدمات جديدة.

(ومع: 21 يوليوز 2025)