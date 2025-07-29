الثلاثاء 29 يوليو 2025

تستضيف ساحة الأمم المتحدة بمدينة الدار البيضاء، من 21 إلى 23 غشت المقبل، الدورة ال13 من مهرجان نجوم كناوة.

وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا المهرجان، المنظم بشراكة مع جماعة الدار البيضاء، وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، وجهة الدار البيضاء - سطات، يشكل فرصة للاحتفال بالفن الكناوي، أحد التعبيرات الفنية الرمزية في المغرب.

ومن المنتظر، أن تشكل الأمسية الافتتاحية الاستثنائية المقررة في 21 غشت القادم، مع المعلم حميد القصري أحد أعلام فن كناوة، إحدى أبرز لحظات هذه الدورة.

وحسب المنظمين فإن مهرجان نجوم كناوة، المفتوح مجانا للجميع، يهدف إلى أن يشكل ملتقى للأجيال، والثقافات، ويجمع بين كبار الأساتذة والمبدعين الشباب وعشاق فن كناوة، الذي يمثل مزيجا من الموسيقى، الروحانيات، والتقاليد العريقة.

وعلى هامش المهرجان، ستقام ورشة إبداعية للأطفال ومعرض يسلط الضوء على تعاونيات الحرف اليدوية في الدار البيضاء.

(ومع: 29 يوليوز 2025)