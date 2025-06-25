الثلاثاء 24 يونيو 2025

تنظم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، خلال الفترة من 5 يوليوز إلى 20 غشت المقبلين، الدورة السادسة والعشرين للمقام الثقافي لصيف السنة الجارية، وذلك بمركزها السوسيو-ثقافي بمدينة القنيطرة.

وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذا البرنامج التربوي والثقافي يأتي في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز ارتباط أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ هويتهم الثقافية.

وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة ستسقبل ما مجموعه 960 طفلا على مدى 40 يوما، موزعين على أربع فترات ستعرف كل واحدة مشاركة 240 طفلا لمدة 10 أيام، موضحا أنه ستقام الفترة الأولى من 5 إلى 14 يوليوز المقبل، والفترة الثانية من 17 إلى 26 من الشهر ذاته، فيما تمتد الفترة الثالثة من 29 يوليوز إلى 7 غشت القادم، ثم الفترة الرابعة من 10 إلى 19 من الشهر نفسه.

وستعرف كل فترة من هذا المقام الثقافي مشاركة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و13 سنة، يقيمون في كل من فرنسا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وليبيا، وتونس، وموريتانيا، والسنغال، وغامبيا، والغابون، وكوت ديفوار، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفلسطين.

وبحسب البلاغ، يقدم المقام الثقافي برنامجا غنيا ومتنوعا يشمل أنشطة ترفيهية وتربوية وتعليمية، تتيح للأطفال التعبير عن إبداعاتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية. ومن بين هذه الأنشطة، ورشات في التربية الفنية، وزيارات استكشافية إلى معالم ثقافية وطبيعية من بينها متحف محمد السادس للفن الحديث المعاصر ووادي أبي رقراق، إضافة إلى تنظيم أمسيات فنية و ثقافية ومشاهدة عروض سينمائية.

كما يتضمن البرنامج أنشطة رياضية جماعية متنوعة مثل كرة القدم، والسباحة، وكرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة، إلى جانب ألعاب الفيديو، مما يسمح للمشاركين بتنمية مهاراتهم الرياضية في جو تسوده المتعة والتعاون.

وستختتم بعض هذه الأنشطة بتنظيم مسابقات يحصل الفائزون فيها على جوائز تقديرية، وذلك بهدف تحفيز روح المنافسة الإيجابية بين الأطفال.

وسجل البلاغ أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تسعى، من خلال هذا البرنامج السنوي، إلى توفير بيئة تساعد هؤلا الأطفال على تعزيز الشعور بالانتماء إلى وطنهم، في جو من التبادل الثقافي والتعارف والانفتاح.

(ومع: 24 يونيو 2025)

