الدورة الـ18 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس من 20 إلى 28 أبريل تحت شعار "استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية"

تحتضن مدينة مكناس، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 أبريل المقبل، فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب تحت شعار "استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية"، في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام.

وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، أن هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستعرف استضافة البرتغال كضيف شرف، مشيرة إلى أنه تقرر تمديد مدة المعرض إلى تسعة أيام نظرا للنجاح الكبير الذي حققه لدى المهنيين والجمهور على حد سواء.

وأضاف المصدر ذاته أن المعرض سيفتح أبوابه للمهنيين من 20 إلى 28 أبريل 2026، ومن 22 إلى 28 أبريل بالنسبة للعموم.

وفي امتداد للمواضيع التي تناولتها الدورات الأخيرة، والتي أبرزت تحديات الاستدامة ومرونة القطاع الفلاحي، ستركز دورة 2026 على إبراز مكتسبات تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني، لاسيما في مجالات الصحة والرفق بالحيوان، إلى جانب الأداء الاقتصادي والتقني لتربية الماشية.

ومنذ إحداثه، رسخ المعرض مكانته كموعد بارز ضمن الأجندة الفلاحية على الصعيدين الوطني والدولي، باعتباره فضاء للتلاقي بين صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والفاعلين المحليين والشركاء الدوليين.

وتسعى هذه الدورة الثامنة عشرة إلى جذب نحو 1500 عارض، ومشاركة 70 بلدا، مع تنظيم أزيد من 40 ندوة.

