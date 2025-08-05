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الدورة ال16 من معرض الفرس بالجديدة: تنظيم سلسلة من الندوات احتفاء بتراث الفروسية

تخصص الدورة السادسة عشر من معرض الفرس للجديدة، التي ستقام من 30 شتنبر إلى 5 أكتوبر 2025، سلسلة من الندوات حول العناية بالخيل والتراث المرتبط بالفروسية.

وأبرز المنظمون في بلاغ أنه ترسيخا لدوره كمنصة لتبادل الفكر والمعرفة، يخصص معرض الفرس للجديدة في دورته السادسة عشر، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سلسلة من الندوات التي تجمع ثلة من الباحثين والخبراء والمؤرخين والمهنيين في المجال، حول موضوع “العناية بالخيل، رابطة وصل بين ممارسات الفروسية”.

وستنظم هذه الندوات، حسب المصدر ذاته، يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، على شكل جلستين يشارك فيهما متدخلون وطنيون ودوليون من خلفيات علمية ومهنية متنوعة ومتكاملة.

وستشهد الجلسة الأولى مداخلات كل من السيد جان-لويس غورو، كاتب ورحالة فرنسي وشخصية بارزة في عالم الفروسية، والسيدة ليا لانساد، خبيرة في سلوكيات الخيال من المعهد الوطني الفرنسي للبحث الفلاحي والبيئي (INRAE)، والسيد محمد حسن العمراني، طبيب بيطري بجمعية حماية الحيوانات والطبيعة (SPANA) بمراكش، والسيد حفيظ مقدم، مؤرخ بمديرية التاريخ العسكري.

أما الجلسة الثانية، فستتخذ طابعا ثقافيا، بمشاركة كل من السيد لحسن الغازيني من مديرية التاريخ العسكري، والسيدة نفيسة الضاحي من جامعة ابن طفيل، والسيد عبد الإله لمضبر، مختص في التحقيق العلمي للمخطوطات العربية بالخزانة الملكية الحسنية.

وتعد هذه الندوات محطة فكرية غنية تبرز الخيال كمصدر شغف، وموضوعا للمعرفة، ومرآة لممارسات الإنسان عبر العصور.

(ومع: 05 غشت 2025) 

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