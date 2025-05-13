الثلاثاء 13 ماي 2025

تنظم الجامعة الملكية المغربية للفروسية، في الفترة ما بين 26 ماي الجاري وفاتح يونيو المقبل في دار السلام بالرباط، الدورة الـ24 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية (التبوريدة)، بطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ للجامعة أن هذه الدورة ستعرف تنافس أفضل فرق الفروسية التقليدية (السربات) في المملكة لتحديد بطل المغرب 2025، حيث ستشارك 24 فرقة، من بينها 18 فرقة من فئة الكبار (أكثر من 17 سنة)، وست فرق من فئة الشبان (من 12 إلى 16 سنة).

وستقام المسابقة على مرحلتين: المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من يوم الإثنين 26 ماي إلى الخميس 29 ماي الجاري، والمراحل النهائية يومي السبت 31 ماي والأحد 1 يونيو 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن الجمهور سيتمكن خلال هذه النسخة، ولأول مرة بالرباط، من حضور عروض الفروسية الدولية من تقديم الفنان الفرنسي الشهير في الفروسية، لورينزو، الذي سيقدم عروضه يومي السبت (31 ماي) والأحد (1 يونيو)، مما يضفي بعدا فنيا على هذه النسخة.

وتوحد هذه الفنون التقليدية، المتوارثة جيلا عن جيل، فئات مختلفة في أجواء احتفالية، وتسلط الأضواء على التنوع الذي تتسم به مختلف جهات المغرب من حيث الحرف التقليدية وفنون الفروسية.

ويتوفر المغرب حاليا على أكثر من 300 فرقة للفروسية التقليدية (التبوريدة)، منضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية، وعلى 5900 فرس مخصصة لفنون الفروسية التقليدية.

(ومع: 13 ماي 2025)