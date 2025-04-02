الأربعاء 2 أبريل 2025

نظمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة، مساء أمس الجمعة بالرباط، حفلا رسميا بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الذي يصادف 27 مارس من كل سنة.

وشهد هذا الحفل، المنظم بالتعاون مع مسرح محمد الخامس بالرباط، تكريم الفنانين الحسن النفالي وعبد الإله عاجل وجميلة الهوني. كما تخلل الحدث عرض مسرحية "فوضى" لفرقة الفكاهيين المتحدين من فاس، الحائزة على الجائزة الكبرى للدورة 24 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان برسم سنة 2024.

وتضمن برنامج الحفل أيضا توقيع كتاب "رهانات الإخراج المسرحي بالمغرب" الذي جمع بين دفتيه مداخلات أشغال الندوة الفكرية لمهرجان المسرح الوطني بتطوان عام 2023 بتنسيق من عصام اليوسفي ومحمود الشاهدي. كما شمل البرنامج قراءة رسالة اليوم العالمي للمسرح التي كتبها المخرج اليوناني ثيودوروس تيزوبولوس، وتلتها الفنانة نورا الصقلي.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام بالنيابة لقطاع الثقافة، صلاح الدين عبقري، أن المسرح المغربي حقق إنجازات عديدة تستدعي العمل أكثر على تطوير آليات الإنتاج والتسويق والترويج المسرحي.

وأبرز في هذا الصدد، أن الوزارة تعمل على تعزيز الدعم الفني والثقافي للمسرحيين وتشجيع الإبداع والتجديد في هذا المجال، معتبرا أن المسرح يعد "إحدى الأدوات الأساسية في بناء مجتمع ثقافي قوي وواع".

وأبرز السيد بنسعيد أن الوزارة تحرص على تيسير الفرص أمام الشباب المغربي ليكون جزءا من العالم المسرحي، نظرا لدور هذا الأخير في تطوير الحس النقدي وبث القيم الإنسانية النبيلة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتطوير سياسة الدعم المسرحي وجعله قادرا على مواكبة "التحول البنيوي والتطور الإيجابي" للمسرح المغربي.

وخلال تكريمه، أعرب الفنان المسرحي، الحسن النفالي، عن سعادته البالغة بالتكريم الذي حظي به، مؤكدا أنه يشكل بالنسبة له لحظة إعتراف ووفاء بمسيرته.

أما الفنان عبد الإله عاجل، فقد عبر في تصريح للصحافة، عن سعادته بهذا التكريم، لاسيما لتزامنه مع شهر رمضان واليوم العالمي للمسرح، ما يجعله لحظة فخر واعتزاز، مؤكدا أن جيله من الرواد يسعى ليكون مثالا يحتذى للأجيال الصاعدة.

يشار إلى أن وزراة الشباب والثقافة والتواصل سطرت، بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، برنامجا فنيا مسرحيا وطنيا احتفائيا، وذلك بتعاون وتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية. وستهم فقرات هذا البرنامج مجمل المراكز الثقافية والمسارح وفضاءات العرض عبر مختلف جهات المملكة.

ويعد الاحتفال باليوم العالمي للمسرح فرصة لإبراز دور الفن في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، باعتباره مصدر إلهام ومرآة للتنوع والانفتاح الثقافي، وجزءا لا يتجزأ من التراث الحضاري غير المادي الذي يعبر عن قيم الانتماء والتعايش السلمي.

ومع: 29 مارس 2025

