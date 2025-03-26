الأربعاء 26 مارس 2025

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، مباحثات في باريس مع نظيره الفرنسي فيليب باتيست.

وجرى هذا اللقاء على هامش مشاركة السيد الميداوي في الحوار الوزاري العالمي حول الدبلوماسية العلمية، المنعقد يوم الأربعاء 26 مارس بمقر منظمة اليونسكو، وتناول التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وتطرق الجانبان، على وجه الخصوص، إلى سبل متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي التي تم توقيعها بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر الماضي.

كما تناول اللقاء الدعم التقني الذي يمكن أن تقدمه فرنسا لمواكبة إصلاح النظام الجامعي في المغرب، من خلال تتبع إنشاء نظام معلوماتي خاص بهذا الورش.

يذكر أن المغرب وفرنسا كانا قد وقعا، بمناسبة الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى المملكة، اتفاقية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تشمل التكوين الجامعي والتعاون العلمي والشراكة في مجال الحكامة.

(ومع: 26 مارس 2025)