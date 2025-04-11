الجمعة 11 أبريل 2025

دشن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، مساء الخميس 10 أبريل، جناح المغرب، ضيف شرف مهرجان باريس للكتاب 2025، الذي يستمر إلى غاية 13 أبريل بالقصر الكبير بالعاصمة الفرنسية.

وتم افتتاح الجناح الوطني بحضور وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ورئيسة منطقة إيل دو فرانس فاليري بيكريس، إلى جانب شخصيات مغربية وفرنسية أخرى، من بينهم السيد أندريه أزولاي مستشار جلالة الملك، وسفيرة المغرب في فرنسا، سميرة سيطايل، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى اليونسكو، سمير الدهر، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ، كريستيان كامبون.

كما حضر عدد من الكتاب المغاربة والفرنسيين افتتاح الجناح المغربي، الذي يستضيف نحو أربعين دار نشر، وذلك في إطار برمجة خاصة بعنوان "رسائل من المغرب"، تتضمن 46 فعالية تسلط الضوء على تنو ع وغنى الإنتاج الأدبي المغربي.

وتتضمن البرمجة الكثيفة للمهرجان، الذي يمتد من 11 إلى 13 أبريل، مجموعة من الأنشطة داخل الجناح المغربي، تشمل 28 ندوة في فضاء المحاضرات، و16 حلقة نقاش حول مواضيع أدبية واجتماعية، و10 عروض تقديمية للكتب، وعرضين فنيين (فن الصلام والمسرح)، بالإضافة إلى مائدة مستديرة دولية حول "المصير الأطلسي بين فرنسا والمغرب"، تماشيا مع موضوع هذه السنة: "البحر".

كما يتضمن برنامج هذه الدورة عرضا وثائقيا بعنوان "القفطان المغربي: رحلة عبر أنامل الصناع التقليديين"، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال تضم 15 ورشة (في الزليج والنسيج والاختبارات الثقافية)، فضلا عن عرض موسيقي قصصي بعنوان (Le voyage de Pois Chiche)".

ومن بين الفعاليات، أيضا، ثلاث لقاءات تكريمية لأعلام الأدب المغربي: إدريس الشرايبي، إدمون عمران المالح، ومحمد خير الدين.

وسيتم كذلك تسليط الضوء على حضور المرأة في الأدب المغربي من خلال لقاءات مع عدد من الكاتبات البارزات.

(ومع: 11 أبريل 2025)