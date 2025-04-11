الخميس 10 أبريل 2025

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بواشنطن، سلسلة لقاءات مع العديد من الأعضاء المؤثرين في الكونغرس الأمريكي، تمحورت حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال زيارة العمل التي قام بها، على مدى يومين، إلى العاصمة الفدرالية الأمريكية، أجرى السيد بوريطة لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان الاستراتيجية في الكونغرس، من بينهم السيناتور ليندسي غراهام، والنواب برايان ماست، وجو ويلسون وماريو دياز بالارت، وكذا أعضاء بمجموعة اتفاقيات أبراهام في مجلسي الكونغرس.

واستعرضت المباحثات دعم الحزبين في الكونغرس لتأكيد الولايات المتحدة مجددا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، ترسيخا للموقف الذي أبلغ به الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما أشاد أعضاء الكونغرس بالدور القيادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بالسلام والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد السيد جو ويلسون، عقب مباحثاته مع السيد بوريطة، أن "الولايات المتحدة تدعم المغرب من أجل النهوض بالسلام"، مبرزا أن المناقشات تناولت "شراكتنا العريقة والتزامنا لفائدة السلام في المنطقة، لاسيما الاستقرار في الصحراء في مواجهة إرهابيي +البوليساريو+".

من جانبه، قال عضو الكونغرس، ماريو دياز بالارت، إن الولايات المتحدة، من خلال تجديد تأكيد الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، تكرس "ثبات" موقفها، مع الإشادة بالدور الذي يضطلع به المغرب من أجل السلام والازدهار، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن المغرب أصبح، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "حليفا وشريكا رئيسيا" للولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وجسدت اللقاءات التي عقدها السيد بوريطة بواشنطن التزام البلدين بالارتقاء بتحالفهما الاستراتيجي متعدد الأبعاد، الذي يشمل مجالات السياسة والتجارة والاستثمارات، والابتكار الرقمي، وكذا الذكاء الاصطناعي والأمن.

وفي البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية عقب المباحثات التي جرت بين رئيس الدبلوماسية الأمريكية، ماركو روبيو، والسيد بوريطة، جدد المسؤولان "تأكيد قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب في تعزيز السلام والأمن"، تحت قيادة الرئيس ترامب وصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

(ومع: 10أبريل 2025)