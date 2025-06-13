الصناعات التحويلية.. ارتفاع الرقم الاستدلالي للإنتاج بـ 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025

الجمعة 13 يونيو 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط سجل ارتفاعا قدره 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024.



وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا التطور نتج بالخصوص عن ارتفاع الإنتاج في كل من "الصناعة الكيماوية" بـ 8,2 في المائة، وفي"صناعة السيارات" بـ 12,7 في المائة، وفي "صنع الأجهزة الكهربائية" بـ 24,7 في المائة، وفي "الصناعة الصيدلانية" بـ 10,6 في المائة، وفي "صنع منتجات أخرى غير معدنية" بـ 2,9 في المائة، وفي "التعدين" بـ 14 في المائة.



في المقابل، سجل مؤشر "صناعة منتجات التبغ" تراجعا بنسبة 27,3 في المائة، وانخفضت مؤشرات "صناعة المنتجات المعدنية باستثناء الآلات والمعدات" بـ 6,1 في المائة، و"صناعة المشروبات" بـ 5,5 في المائة، و"صنع وسائل النقل الأخرى" بـ 12,1 في المائة، و"صنع التجهيزات المعلوماتية والمنتجات الإلكترونية والبصرية" بـ 5,6 في المائة.



من جهة أخرى، سجل الرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في "صناعات استخراجية أخرى" بـ 11,3 في المائة، وفي "المعادن الحديدية" بـ 0,2 في المائة.



أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 7,1 في المائة.

ومع: 13 يونيو 2025