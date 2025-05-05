الصويرة.. تقديم كتاب "المغرب المتعدد، المتفرد جدا" لمؤلفه أحمد غياث

الاثنين 5 ماي 2025

نظم، يوم الأحد بالصويرة، حفل لتقديم كتاب "المغرب المتعدد، المتفرد جدا"، للمؤلف والفاعل الجمعوي أحمد غياث.

وأكد غياث، خلال هذا اللقاء، الذي تميز بحضور، على الخصوص، مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة-موكادور، السيد أندري أزولاي، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، ومثقفين وشخصيات محلية منخرطة في مجال الحوار بين الثقافات، أن "هذا الكتاب يقدم صورة لمغرب غني بتنوعه الثقافي والإنساني، حيث تظهر مدينة الصويرة كرمز حي للتعايش المشترك والانفتاح، عبر شهادات صادقة وملهمة".

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن كتابه "ليس مجموعة من القصص فحسب، وإنما دعوة حقيقية للاحتفاء بالوحدة في التنوع"، مسجلا أن "الشهادات المقدمة من قبل مغاربة من مختلف الأصول والمعتقدات تثبت أن المملكة تعد مثالا للتسامح والاحترام المتبادل، وأن مدينة الرياح، على الخصوص، تجسد هذا التنوع بتاريخ طويل من التعايش المشترك بين المسلمين واليهود والمسيحيين".

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال غياث إن مؤلفه "ليس قصة خيالية، بل واقع عشته يوميا كمواطن مغربي. فكل شهادة وكل حكاية تعكس هذا الثراء الإنساني الذي نتقاسمه جميعا".

وأوضح أن كتابه "المغرب المتعدد، المتفرد جدا" يروم تحفيز الأجيال المستقبلية من أجل تعزيز الحوار بين الثقافات البناء، القائم على الإنصات والاحترام وتفهم الاختلافات.

وقد تخلل هذا اللقاء مداخلات لشخصيات صويرية من مختلف الآفاق ساهمت في هذا الإصدار بشهادات غنية بالتجارب والعواطف.

ومع: 05 مايو 2025





