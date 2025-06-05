الخميس 5 يونيو 2025

تعتبر القرية الرياضية بطنجة مشروعا متكاملا وفريدا، بمثابة جوهرة في عقد البنيات التحتية الرياضية على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وتتوفر القرية الرياضية، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 74 هكتارا بالقسم الجنوبي من مدينة طنجة وتشرف على تسييرها الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (سونارجيس)، على فضاءات من شأنها جعل الرياضة جزءا من الحياة اليومية للسكان، سواء من خلال المرافق التابعة لها أو عبر المساحات الخضراء التي تتوفر عليها وتشكل متنفسا لممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

بالفعل، فالقرية الرياضية، التي تجسد العناية الملكية السامية للنهوض بالبنيات التحتية الرياضية بطنجة الكبرى، تضم ملاعب ومرافق رياضية متنوعة، مثل ملاعب كرة القدم والمسابح وملاعب كرة المضرب وقاعات مغطاة وغيرها، بما يلبي حاجيات مختلف التخصصات الرياضية الشعبية بالمدينة.

وقالت بثينة الخياري، مسؤولة بالمديرية الجهوية لشركة سونارجيس بطنجة، إن إنجاز هذه القرية الرياضية جاء في إطار السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من التوفر على عدة منشآت رياضية، ذات جودة عالية، وتشرف شركة "سونارجيس" على تدبيرها.

وأشارت بثينة الخياري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى إن القرية الرياضية لطنجة، تعتبر من "أكبر المشاريع بالجهة، وتتوفر على منشآت وبنيات تحتية بمعايير عالمية".

بالإضافة إلى الملعب الكبير لطنجة، الذي يشهد مشروعا واسع النطاق لتأهيله ورفع طاقته الاستيعابية استعدادا لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا أواخر العام الجاري ونهائيات كأس العالم 2030، تتوفر القرية الرياضية على منشآت بمعايير عالمية، من بينها ملعب بعشب طبيعي يستجيب لمعايير الجامعة الملكية لكرة القدم، وملعبين للتدريبات.

أما بخصوص كرة قدم الصالات، فتتوفر القرية الرياضية على قاعة مغطاة بأرضية خشبية ومستودعات مجهزة، من شأنها استقبال المنافسات الوطنية في هذا الاختصاص، الذي صار يحظى بشعبية كبيرة بعد إنجازات المنتخب المغربي في المجال.

في السياق ذاته، فقد تم تشييد قاعة متعددة الرياضات (أرينا) بطاقة استيعابية تفوق 4700 مقعد، والتي توجد أشغالها في مراحلها النهائية، حيث ستمكن من استقبال مباريات دولية في رياضات كرة السلة واليد والطائرة، وغيرها من الرياضات الجماعية.

كما يوجد بالقرية الرياضية مسبح أولمبي يتوفر على 10 مسارات للتسابق بمستودعات وتجهيزات عصرية وتكييف مركزي لضبط درجة حرارة الجو والمياه ومدرجات تسع لأكثر من 3 آلاف متفرج، إلى جانب مسبح نصف أولمبي مجهز أيضا لاحتضان منافسات الغطس. ومن شأن هذه البنيات أيضا استقبال مسابقات كرة الماء والسباحة الإيقاعية.

وكان لرياضة التنس نصيب مهم أيضا، إذ إلى جانب ملعب التنس الكبير والذي يتوفر على طاقة استيعابية تفوق 3 آلاف مقعد، تم تشييد ناد يضم 17 ملعبا، 15 ملعبا من بينها ذا أرضية رملية وملعبين للتنس السريع، وهو ما يؤهل هذه المنشأة لأن تساهم في توسيع ممارسة هذا الاختصاص والتنقيب عن المواهب الصاعدة.

كما تم بناء ملعب مغطى للكرة الحديدية، والذي يتوفر على 8 أرضيات مجهزة بشكل خاص لهذه الرياضة التي صارت تعرف إقبالا مهما خلال السنوات الماضية.

وأكدت بثينة الخياري أن هذه المنشآت الرياضية، التي توجد بمحاذاة الملعب الكبير لطنجة، مفتوحة في وجه عموم هواة الرياضة وممارسيها طيلة أيام الأسبوع، بأثمنة مشجعة جدا، موضحة أن أطرا رياضية تقنية متخصصة تشرف على تدبير وتأطير الممارسين، والتنقيب عن المواهب الواعدة.

وباستقبال حاضرة طنجة لجماهير كأس أمم إفريقيا، ستكون القرية الرياضية على موعد مع إشعاع قاري ودولي لمنشآتها، باعتبارها مرفقا فريدا من نوعه على صعيد المغرب، ومن بين الأكبر على الصعيد الإفريقي.

(ومع: 05 يونيو 2025)

