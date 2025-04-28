الاثنين 28 أبريل 2025

احتضنت العاصمة الإماراتية ،أبوظبي مساء السبت 26 أبريل، عروضا مبهرة خلال حفل بهيج نظم ضمن فعاليات مهرجان القفطان المغربي "Manoir du caftan" تحت شعار "رحلة عبر زمن القفطان".

وسلط الحفل ، الذي شاركت فيه نخبة من أبرز المصممات المغربيات، وحضرته شخصيات تنتمي الى عالم الثقافة والفن، الضوء على جمالية ورونق القفطان المغربي، الذي يعكس رقي الصناعة التقليدية المغربية الأصيلة.

واستمتع الحضور الذي ضم عددا من أفراد الجالية المغربية بدولة الامارات العربية المتحدة، وشخصيات إماراتية، بالعروض المبهرة لهذا الزي المغربي، الذي يعكس جمال التراث المغربي الغني والمتنوع، والذي يتميز بزركشاته وألوانه الزاهية، المبرهنة على عراقة هذا اللباس التقليدي العريق.

وشكل الحفل ، الذي تخللته فقرات موسيقية من أداء الفنانة العربية ديانا حداد، والفنانين المغربيين مريم الحسين، والدوزي، مناسبة لإبراز روعة ما جادت به قريحة مصممات مغربيات مبدعات ،في مجال فن الطرز المغربي الأصيل، الذي يرمز الى الغنى والثراء الثقافي للمملكة.

وجرى خلال الحفل ،الذي حضرته وجوه فنية مغربية وعربية واجنبية ، تكريم مصممات مغربيات بصمن على مسار متميز في مجالات الابداع والفنون التقليدية والحرف اليدوية، وساهمن في تعزيز دور القفطان المغربي كموروث ثقافي، وجسر بين الفن المغربي والثقافة العالمية.

يشار الى أن مهرجان القفطان المغربي أشرفت على تنظيمه جمعية الزهراء للفن والثقافة، بتعاون مع تنسيقية الجالية المغربية بدولة الامارات العربية المتحدة.

(ومع: 27 أبريل 2025)