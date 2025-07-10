المؤسسة الوطنية للمتاحف تبرم شراكة مع جمعية "بطاقة هوية الطالب الدولية" لتيسير ولوج الشباب والأوساط التعليمية إلى الفضاءات المتحفية

الخميس 10 يوليو 2025

أبرمت المؤسسة الوطنية للمتاحف شراكة مع جمعية "بطاقة هوية الطالب الدولية" (ISIC) للنهوض بالثقافة بشكل أكبر في أوساط الطلبة والشباب والأساتذة على الصعيد الدولي.

وذكر بلاغ للمؤسسة الوطنية للمتاحف أنه إثر نجاح الدورة الرابعة لليلة المتاحف والفضاءات الثقافية، الموجهة للشباب، عززت المؤسسة انخراطها لفائدة ولوج الأجيال الشابة إلى الفن والثقافة.

وأضاف المصدر ذاته أنه في هذا الصدد، أبرمت المؤسسة الوطنية للمتاحف شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تروم تمكين التلاميذ، والطلبة وهيئة التدريس، من الولوج إلى مجانا إلى جميع المتاحف التابعة للمؤسسة طيلة السنة.

وهكذا، سيستفيد الأجانب حاملو بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC) وبطاقة السفر الدولية للشباب (IYTC) وبطاقة هوية الأستاذ الدولية" (ITIC)، الذين يزورون المغرب، من تخفيض بنسبة 50 في المائة على تعريفات الدخول إلى الفضاءات المتحفية التي تديرها المؤسسة الوطنية للمتاحف في جميع أنحاء المملكة، "مما يتيح انفتاحا أوسع على المتاحف يتجاوز حدودنا".

كما ستخول هذه البطاقات للطلبة والشباب والمدرسين المغاربة من أجل الاستفادة من الشروط التفضيلية الموحدة، سواء بالمغرب أو على الصعيد الدولي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الشراكة تجسد إرادة مشتركة لتيسير ولوج الشباب والأوساط التعليمية إلى الفن والثقافة.

وحسب البلاغ، فإن المؤسسة الوطنية للمتاحف إذ تحدوها الرغبة في جعل المتاحف فضاءات حاملة للمعاني والقيم، فهي تصمم فضاء حول تيمة خاصة، بما يتناغم مع السياق الثقافي والتاريخي والفني لبيئته المحلية. وتروم هذه المقاربة تجديد النظرة حول التراث وتعزيز الصلة بين المواطنين وذاكرتهم الجماعية.

وذكر البلاغ بأن المؤسسة الوطنية للمتاحف تتوفر اليوم 21 متحفا مفتوحا في جميع أنحاء المغرب، مع العديد من مشاريع الافتتاح المقبلة، مما يعكس انخراطها المستمر في تثمين التراث الثقافي والتعريف به.

(ومع: 09 يوليوز 2025)

