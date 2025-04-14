الاثنين 14 أبريل 2025

المديرية العامة للضرائب تعلن عن إحداث خدمة الإيداع الإلكتروني لطلبات الإبراء لفائدة المنخرطين في منصة SIMPL-Réclamation

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إحداث خدمة الإيداع الإلكتروني لطلبات الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر لفائدة المنخرطين في الخدمة الإلكترونية "SIMPL- Réclamation".

وأنهت المديرية، في بلاغ لها، إلى علم منخرطي منصة الخدمات الإلكترونية "SIMPL"، أنه "في إطار استراتيجيتها المتواصلة لرقمنة وتبسيط الخدمات المقدمة للمرتفقين، تمت إضافة خاصية الكترونية جديدة تسمح بإيداع ومعالجة وتتبع مآل طلبات الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر والتي تنظمها مقتضيات المادة 236-2 من المدونة العامة للضرائب، وذلك دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الضريبية".

وأضافت أنه يمكن الولوج إلى هذه الخدمة عبر بوابة المديرية العامة للضرائب من خلال الرابط التالي: www.tax.gov.ma/SIMPL-Réclamation.

كما أشارت إلى أن دليل استخدام هذه الخاصية الجديدة متوفر على نفس الرابط باللغتين العربية والفرنسية.

(ومع: 14 أبريل 2025)

