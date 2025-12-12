المصادقة على أحد عشر مشروع مرسوم تتعلق بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة

الجمعة 12 دجنبر 2025

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 11 دجنبر، على أحد عشر مشروع مرسوم تتعلق بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق الأمر بـ :

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1044 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1045 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة فاس-مكناس في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم 2.25.1046 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة العيون-الساقية الحمراء في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1047 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة الشرق في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1048 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة كلميم-واد نون في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1049 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة سوس-ماسة في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1050 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة درعة-تافيلالت في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1051 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة بني ملال-خنيفرة في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1052 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة الداخلة -وادي الذهب في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1053 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1054 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة مراكش-آسفي في ممارسة اختصاصاتها؛

وأوضح الوزير أن مشاريع المراسيم المذكورة تهدف إلى تحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة، والذي حدد في فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول مجلس لإداراتها.

(ومع: 11 دجنبر 2025)

