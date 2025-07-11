Logo Logo
Le Conseil de gouvernement adopte le projet de loi portant création de la "Fondation Maroc 2030"

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 يوليوز، على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030.

وأبرز السيد بايتاس أن تنظيم هذا الحدث الكبير، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025، تأكيد على موقع المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية، وتجسيدا للرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الرياضة محركا للتنمية المستدامة والشاملة، ورافدا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

كما يشكل تنظيم هذه التظاهرات الرياضية فرصة لتسريع مختلف الأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله والتي تشمل كافة ربوع المملكة وليس فقط المدن المستضيفة للتظاهرات المذكورة.

وفي هذا الإطار، ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، تم إعداد، يضيف الوزير، مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه "مؤسسة المغرب 2030"، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.

(ومع: 10 يوليوز 2025)

آخر الأخبار

"سد تامري" بأكادير الكبير.. مشروع مهيكل لضمان الأمن المائي بالمنطقة ومواجهة التحديات المرتبطة بالجفاف وتغير المناخ

الدعوة إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية

الترخيص باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي لجميع مستعملي الطريق داخل التراب الوطني

برنامج دعم السكن: عدد المستفيدين بلغ 55 ألفا و512 إلى غاية 9 يوليوز الجاري

تنظيم حملة تحسيسية بمخاطر لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وسبل الوقاية منها بجهة الشرق

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي