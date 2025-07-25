الجمعة 25 يوليو 2025

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 24 يوليوز، على مشروع المرسوم رقم 2.25.485 یتعلق بعلامة الأستودیو وببطاقة المھني السینمائي وبأصناف الأنشطة المھنیة المرتبطة بالصناعة السینمائیة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع ھذا المرسوم يھدف إلى تأطیر مختلف المجالات المرتبطة بالصناعة السینمائیة بالمغرب قصد جعلھا رافعة للتنمیة الاقتصادیة وخلق فرص الشغل وجذب الاستثمارات، وذلك من أجل تعزیز مكانة المغرب كوجھة لتصویر الأفلام السینمائیة والأعمال السمعیة البصریة من خلال ضمان مھنیة القطاع واحترافیة موارده البشریة.

(ومع: 24 يوليوز 2025)